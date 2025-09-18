szeptember 19., péntek

Hit, művészet, emberség

4 órája

Első magyarként vehette át a vatikáni kitüntetést: kiállítás mutatja be Dávid Katalin különleges örökségét

Címkék#széchenyi-díj#Hidvégi Máté#II János Pál#Dávid Katalin#Magyar Művészeti Akadémia#Vatikán#művészettörténész#Koszta József Múzeum#Gál Ferenc Egyetem#kiállítás

Keveseknek sikerült olyan szilárd tartással állva maradni a huszadik század legnagyobb viharában, mint a szegedi születésű, világszerte ismert művészettörténésznek. Dávid Katalin egész életében az igazat, a szépet és a jót kereste, közben másokat is felemelt rendíthetetlen hitével, embertársai iránt lobogó, félelmet nem ismerő szeretetével. Munkásságáról a Gál Ferenc Egyetemen nyílt kiállítás.

Delmagyar.hu

Hit, művészet, tudomány – A 100 éves Dávid Katalin élete címmel nyílt kiállítás a szentesi Koszta József Múzeum Alapítvány gondozásában, a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával a Gál Ferenc Egyetemen (GFE) csütörtökön, amelynek 22 tablója a szegedi születésű, világszerte ismert művészettörténész, Széchenyi-nagydíjas akadémikus életét és munkásságát kíséri végig. Dux László, a GFE rektora úgy fogalmazott a megnyitón, hogy a Dávid-család legendás keresztény-konzervatív-tudós-művész dinasztiája Szegednek, több vonalon komoly örökséget hagytak hátra nem csak a városnak, de országos, sőt nemzetközi szinten is. 

Dávid Katalin kiállítása.
Dávid Katalin kiállításának megnyitóján fia, Hidvégi Máté biokémikus, rákkutató is jelen volt, aki utána Dux Lászlóval, a Gál Ferenc Egyetem rektorával és Zombori István történésszel, a tárlat kurátorával beszélgetett édesanyjáról. Fotó: Török JÁnos

A város, ahol hit és tudás találkozott: Dávid Katalin indulása

Dávid Katalin élete Szegeden kezdődött: tízgyermekes család harmadik gyermekeként született abba a városban, ahová szülei, Dávid Lajos gyógyszerész és Bíró Szaniszla 1921-ben költöztek a kolozsvári egyetem áthelyezésével. Már egészen fiatalon magába szívta azt az intellektuális és katolikus polgári szellemiséget, amely egész életét meghatározta. Tanulmányait szegedi iskolákban kezdte, majd a szegedi egyetemen folytatta, ahol művészettörténetet tanult és olyan kivételes professzorai voltak, mint Sík Sándor és Bálint Sándor. 

Hitét tettekre váltotta: humanizmus a háború árnyékában 

Nemcsak tudós volt, de a szó legmélyebb értelmében ember is, ráadásul mélyen hívő ember: a második világháború legsötétebb napjaiban életét kockáztatva vett részt Budapesten Angelo Rotta nuncius zsidómentő akcióiban. Ez az elkötelezett humanizmus, a hithez és erkölcsi értékekhez való rendíthetetlen hűség egész életét áthatotta.

Művészettörténészként olyan nemzetközi hatású műveket írt, amelyek Vincent van Gogh, Marc Chagall és Henry Moore világát hozták közelebb a magyar olvasókhoz. Pályája különösen jelentőssé vált abban az időszakban, amikor az egyházi művészet és örökség a legnagyobb veszélybe került, a vallásellenes korszakban is fáradhatatlanul dolgozott az egyházi gyűjtemények megóvásán, kutatásán.

A Dávid Katalin kiállítás-megnyitón részt vett fia, Hidvégi Máté biokémikus, rákkutató is, aki felidézte, hogy milyen kimagasló tisztelet övezte édesanyját már életében is: volt, aki megtérését köszönte neki, sokan választották „pótanyjuknak”. Mások mellett Esterházy Péter író is, aki rendszeresen meglátogatta Dávid Katalint, hogy Istenről beszélgessenek. 

Munkásságát a Vatikán is elismerte 

1993-ban első magyarként vehette át a világi személyek számára adható legmagasabb vatikáni kitüntetést, a Pro Ecclesia et Pontifice aranykeresztet. Nyolcvanadik születésnapján II. János Pál pápa oklevéllel köszöntötte és audienciáján fogadta.

Dávid Katalin a Magyar Művészeti Akadémia alapító tagja volt, életművét 2013-ban a köztestület életműdíjjal ismerte el. Példája egy olyan életút, amely a tudás, a bátorság és a hit szövetségéből született meg, és méltán válhat bármely kor bármely embere számára inspirációvá a jóra, az igazra, a bátorságra és mindenekelőtt a krisztusi szeretetre.

 

 

