Első magyarként vehette át a vatikáni kitüntetést: kiállítás mutatja be Dávid Katalin különleges örökségét

Hit, művészet, tudomány – A 100 éves Dávid Katalin élete címmel nyílt kiállítás a szentesi Koszta József Múzeum Alapítvány gondozásában, a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával a Gál Ferenc Egyetemen (GFE) csütörtökön, amelynek 22 tablója a szegedi születésű, világszerte ismert művészettörténész, Széchenyi-nagydíjas akadémikus életét és munkásságát kíséri végig. Dux László, a GFE rektora úgy fogalmazott a megnyitón, hogy a Dávid-család legendás keresztény-konzervatív-tudós-művész dinasztiája Szegednek, több vonalon komoly örökséget hagytak hátra nem csak a városnak, de országos, sőt nemzetközi szinten is.

Dávid Katalin kiállításának megnyitóján fia, Hidvégi Máté biokémikus, rákkutató is jelen volt, aki utána Dux Lászlóval, a Gál Ferenc Egyetem rektorával és Zombori István történésszel, a tárlat kurátorával beszélgetett édesanyjáról. Fotó: Török JÁnos

A város, ahol hit és tudás találkozott: Dávid Katalin indulása

Dávid Katalin élete Szegeden kezdődött: tízgyermekes család harmadik gyermekeként született abba a városban, ahová szülei, Dávid Lajos gyógyszerész és Bíró Szaniszla 1921-ben költöztek a kolozsvári egyetem áthelyezésével. Már egészen fiatalon magába szívta azt az intellektuális és katolikus polgári szellemiséget, amely egész életét meghatározta. Tanulmányait szegedi iskolákban kezdte, majd a szegedi egyetemen folytatta, ahol művészettörténetet tanult és olyan kivételes professzorai voltak, mint Sík Sándor és Bálint Sándor.

Hitét tettekre váltotta: humanizmus a háború árnyékában

Nemcsak tudós volt, de a szó legmélyebb értelmében ember is, ráadásul mélyen hívő ember: a második világháború legsötétebb napjaiban életét kockáztatva vett részt Budapesten Angelo Rotta nuncius zsidómentő akcióiban. Ez az elkötelezett humanizmus, a hithez és erkölcsi értékekhez való rendíthetetlen hűség egész életét áthatotta.

Művészettörténészként olyan nemzetközi hatású műveket írt, amelyek Vincent van Gogh, Marc Chagall és Henry Moore világát hozták közelebb a magyar olvasókhoz. Pályája különösen jelentőssé vált abban az időszakban, amikor az egyházi művészet és örökség a legnagyobb veszélybe került, a vallásellenes korszakban is fáradhatatlanul dolgozott az egyházi gyűjtemények megóvásán, kutatásán.

A Dávid Katalin kiállítás-megnyitón részt vett fia, Hidvégi Máté biokémikus, rákkutató is, aki felidézte, hogy milyen kimagasló tisztelet övezte édesanyját már életében is: volt, aki megtérését köszönte neki, sokan választották „pótanyjuknak”. Mások mellett Esterházy Péter író is, aki rendszeresen meglátogatta Dávid Katalint, hogy Istenről beszélgessenek.