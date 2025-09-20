2 órája
Tapsvihar kísérte a szegedi divatbemutatót – mindenkit rabul ejtett a Párizst idéző show – galériával, videóval
Szemkápráztató ruhaköltemények, szenvedélyes hangulat és lenyűgöző műsor. Gárgyánné Marcsi és a Mirror Varróiskola divatbemutatója kétségkívül megkoronázta a szombat délutánt.
A delmagyar.hu már korábban írt az ősz divatjáról, amelyben Gárgyánné Marcsi teljes körű bevezetést nyújtott az öltözködés világába. Ezúttal a gyakorlatban mutatta meg, mit is jelent számára a divat és a tervezés. Divatbemutatóval készült, amelyben a saját belső világát jelenítette meg.
A divatbemutató napja
A divatbemutatót szeptember 20-án, délután három órakor tartották a Kiss Kunszt Galériában. Gárgyánné Marcsi nőiruha-készítő, divat- és stílustervező lenyűgöző ruhákkal kápráztatta el a közönséget. Tizenkét munka szerepelt a programban, tíz felnőtteknek, kettő pedig gyermekeknek készült.
– A koncepció alapja a kék és a zöld kombinációja volt, ami számomra a luxust, a frissességet és a harmóniát jelenti – mondta Gárgyánné Marcsi. – A ruhákon sokféle technika jelenik meg: festés, kristálydíszítés, csipkézés. Kifejezetten kreatív, egyedi megoldások jellemzik ezeket a darabokat – tette hozzá.
Különleges személyek mutatták be a ruhákat
– Olyan lányok mutatták be az általam megálmodott ruhákat, akik korábban vagy jelenleg is a varróiskola tanítványai. Különböző korú és testalkatú hölgyek vonultak fel mesébe illő ruhákban. Azt szerettem volna megmutatni, hogy ezek a darabok nem korfüggőek, és a csillogás belefér a hétköznapokba is – fogalmazott a tervező.
– Ha ránézünk bármelyik lányra, láthatjuk, hogy az ő személyisége is visszatükröződik az általa viselt ruhán. Ez az igazi tervezés: amikor az egyén kerül a középpontba – mondta.
Divatbemutató a Kiss Kunszt GalériábanFotók: Gémes Sándor
A Kiss Kunszt Galéria hiszi, hogy a divatnak helye van a művészet világában
A Kiss Kunszt Galéria célja, hogy megmutassa, a művészet mennyire sokszínű. – Mi úgy véljük, hogy a divat a művészet egyik legkiemelkedőbb formája – mondta Rubos Laura, a galéria munkatársa. – Teljes mértékben nyitottak vagyunk az ilyen eseményekre, és a divat kapcsán a közeljövőben egy egész rendezvénysorozat indul „Art to Wear” címen – tette hozzá.