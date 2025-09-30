1 órája
Ki volt a Teknyőkaparó? Ezt is megtudhatjuk értéktár legújabb kötetéből, amiben 64 új kincs rejtőzik
Összesen 64 helyi értéket vonultat fel egy most megjelent igényes kivitelű, fotókkal gazdagon illusztrált könyv, amiből többek között kiderül, ki volt a Dél-alföld Nostradamusa, illetve az autóipar makói megújítója. A Maros-parti város értéktár különösen gazdag: kincseiből már a második kötet látott napvilágot.
A Teknyőkaparó valamikor a 18–19. század fordulóján élhetett, de nem maradt fenn róla semmilyen dokumentum, csak a szájhagyomány őrizte alakját. Ez persze idővel egyre színesebbé, meseszerűbbé alakult. Megjósolta, hogy lesznek lőcstelen kocsik, gépmadarak, de azt is: lesz idő, amikor a férfit nem lehet megkülönböztetni a nőtől, illetve hogy egyszer az egész világ össze lesz fűzve dróttal. Kizárólag a Dél-Alföld településein, leginkább Makó és Szeged környékén ismeri a néphagyomány. Személye Makón azért különösen érdekes, mert egy adatközlő, H. Kovács Mihály a város szülötteként említette. Ennek alapján került be a makói értéktárba, és emiatt került most bele abba a kötetbe, ami ezek közül mutat be jó néhányat.
Az értéktár 200 kincset rejt
A makói értéktár érdekességeit bemutató könyvsorozatnak ez a második része, az első még 2021-ben jelent meg. Az értéktár-bizottság vezetője, a kötetet jegyző Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató a Délmagyarországnak azt mondta, a mostani összesen 64 embert, életutat, munkásságot, építészeti és természeti örökséget, valamint egyéb értékeket tesz közkinccsé. Kettő közülük – a már említett Teknyőkaparó, illetve Galamb József konstruktőr – a vármegyei értéktárba is bekerült. A közel 150 oldalas, igényes kivitelű, fotókkal gazdagon illusztrált könyv értékeiből négyet a városi televízió jóvoltából kisfilmen is megörökítettek. Egy-egy közülük az út menti kereszteket, a kunhalmokat, a Návay-családot, illetve a legendás hírű helytörténészt, néhai múzeumigazgatót, Tóth Ferencet mutatja be dióhéjban.
A kötetet a József Attila Könyvtárban mutatták be az érdeklődőknek a napokban. A 2014-ben alapított makói értéktár egyébként jelenleg csaknem 200 helyi kincset tart nyilván.
A királydinnye senkit és semmit nem kímél – egy szakértő elmondta, hogyan védekezz ellene
Több mint 35 tonna elektronikai hulladékot adtak le a lakosok a kormányhivatal által szervezett gyűjtőnapokon
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!