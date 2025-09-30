szeptember 30., kedd

Emlékek

1 órája

Ki volt a Teknyőkaparó? Ezt is megtudhatjuk értéktár legújabb kötetéből, amiben 64 új kincs rejtőzik

Címkék#József Attila Könyvár#galamb józsef#értéktár

Összesen 64 helyi értéket vonultat fel egy most megjelent igényes kivitelű, fotókkal gazdagon illusztrált könyv, amiből többek között kiderül, ki volt a Dél-alföld Nostradamusa, illetve az autóipar makói megújítója. A Maros-parti város értéktár különösen gazdag: kincseiből már a második kötet látott napvilágot.

Szabó Imre

A Teknyőkaparó valamikor a 18–19. század fordulóján élhetett, de nem maradt fenn róla semmilyen dokumentum, csak a szájhagyomány őrizte alakját. Ez persze idővel egyre színesebbé, meseszerűbbé alakult. Megjósolta, hogy lesznek lőcstelen kocsik, gépmadarak, de azt is: lesz idő, amikor a férfit nem lehet megkülönböztetni a nőtől, illetve hogy egyszer az egész világ össze lesz fűzve dróttal. Kizárólag a Dél-Alföld településein, leginkább Makó és Szeged környékén ismeri a néphagyomány. Személye Makón azért különösen érdekes, mert egy adatközlő, H. Kovács Mihály a város szülötteként említette. Ennek alapján került be a makói értéktárba, és emiatt került most bele abba a kötetbe, ami ezek közül mutat be jó néhányat.

értéktár
Az értéktár kincseit bemutató második kötet Szikszai Zsuzsanna kezében. Fotó: Szabó Imre

Az értéktár 200 kincset rejt

A makói értéktár érdekességeit bemutató könyvsorozatnak ez a második része, az első még 2021-ben jelent meg. Az értéktár-bizottság vezetője, a kötetet jegyző Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató a Délmagyarországnak azt mondta, a mostani összesen 64 embert, életutat, munkásságot, építészeti és természeti örökséget, valamint egyéb értékeket tesz közkinccsé. Kettő közülük – a már említett Teknyőkaparó, illetve Galamb József konstruktőr – a vármegyei értéktárba is bekerült. A közel 150 oldalas, igényes kivitelű, fotókkal gazdagon illusztrált könyv értékeiből négyet a városi televízió jóvoltából kisfilmen is megörökítettek. Egy-egy közülük az út menti kereszteket, a kunhalmokat, a Návay-családot, illetve a legendás hírű helytörténészt, néhai múzeumigazgatót, Tóth Ferencet mutatja be dióhéjban.

A kötetet a József Attila Könyvtárban mutatták be az érdeklődőknek a napokban. A 2014-ben alapított makói értéktár egyébként jelenleg csaknem 200 helyi kincset tart nyilván.  

 

