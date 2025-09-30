2 órája
A kertedből is beszállhatsz az élménybe idén is jönnek az Európai Madármegfigyelő Napok
Október első hétvégéjén a természet kedvelői országszerte teleszkóppal és távcsővel indulhatnak útnak. Idén sem maradhatnak el az Európai Madármegfigyelő Napok vármegyénkben. Mutatjuk a teljes programot.
Október első hétvégéjén megrendezik az Európai Madármegfigyelő Napokat, amelyhez Magyarország is számos programhelyszínnel csatlakozik. Az esemény az őszi madárvonulás megfigyelését és dokumentálását célozza meg.
Idén is megrendezik az Európai Madármegfigyelő Napokat
A rendezvény koordinátora hazánkban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), amely a BirdLife International hazai képviselője. Az ingyenes és országos eseménysorozatra szeretettel várják a kisgyermekes családokat, a baráti társaságokat, iskolákat és óvodákat, de akár egyénileg is bárki becsatlakozhat. Az is elég, ha a kertben vagy a közeli parkban megszámoljuk az éppen megfigyelt madarakat.
Az akció nemcsak természetvédelmi célokat szolgál, de európai verseny is. Az abban résztvevő országokat a programhelyszínek, a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik. Magyarország az elmúlt években mindig az élmezőnyben végzett, gyakran az első három hely egyikén. A megfigyelési adatokat idén is egy online felületen kell rögzíteni október 5-én, vasárnap 16 óráig. Ezt követően az adatokat összesítik.
Az Európai Madármegfigyelő Napok Csongrád-Csanádban
Az érdeklődőket több megyében is madárgyűrűzési bemutatókkal, kirándulásokkal és ismeretterjesztő foglalkozásokkal várják. Csongrád-Csanád Vármegyében Sándorfalván, Hódmezővásárhelyen, Szegeden és Tömörkényen szerveznek programokat, többek között lesz a már említett madárgyűrűzés és kirándulás a Fehér-tó és a Csaj-tó térségében. A részletes lista az MME weboldalán olvasható.
Egyénileg is lehet csatlakozni
Nemcsak a szervezett túrákhoz lehet csatlakozni, a saját kertünkből vagy a közeli parkokból és erdőkből is megfigyelhetjük a madarakat, az adatokat ugyanúgy beküldhetjük az online űrlap kitöltésével. Így mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország idén is sikeresen szerepeljen az európai megmérettetésen.
Smárason kidőlése tovább szaporítaná a Pick Szeged gondjainak a számát
Újabb megdöbbentő közlekedési jelenet Szegeden, erre a felvétel készítője sem számított
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Szegedi hírek
- Gasztroszenzáció Csongrádban: díjakkal halmozták el a szegedi éttermeket
- Meglepő, mit ír az étteremkalauz Szegedről, amelyik kirobbantotta a Halászléháborút
- Nem sci-fi: mesterséges intelligencia órák indulnak a szegedi sulikban
- Ingyenes kardiológiai szűrőnapot tartott Szeged legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója
- Kinek áldás, kinek átok: ezt teszi velünk az őszi óraállítás