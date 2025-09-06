Pusztamérges titka: itt tényleg meghallani a fakakas kukorékolását is

A napokban az alig ezer fős Pusztamérgesen jártam, a szellemiskolát, a település határában lévő egykori középiskolát jártam körbe, jegyzeteltem, fényképeztem, videóztam. Ezután elsétáltam a templomhoz, leültem egy padra és ejtőztem. A csend, a nyugalom ideális volt ehhez. Azt is tisztán lehetett hallani, mikor a gyenge szellő pár centivel arrébb tessékelt egy száraz levelet, a közeli ABC-nél az autó ajtajának becsapása robajnak, a motor beindítása mennydörgésnek tűnt. Tőlem 30 méterre beszélgettek, minden szót tisztán hallottam – jelentem, nem hallgatóztam! –, ez Szegeden olykor akkor sem igaz, ha pár lépésre állnak tőlem. Igaz, a hangzavar, a hangkavalkád sokkal nagyobb. Pusztamérgesen még a fakakas is kukorékolhatna.

Olyan a csend, hogy a fakakas kukorékolását is meghallhatnánk. Fotó: Imre Péter

A fakakas jelkép

Valóban úgy tűnt, mintha a pár méterre lévő fakakas kukorékolását is hallanám, persze ez lehetetlen, mert soha nem szólalt és szólal meg, de a csend, a nyugalom valóban fantasztikus – pihentető. A faszobor tulajdonképpen jelkép, hiszen Pusztamérges kakaspörköltfőző versenyéről ismert és híres már évtizedek óta. A hatalmas fából faragott jószág biztonságban érezheti magát, mert igaz, a hangját sem hallatja, de tuti, hogy a bográcsba sem kerül bele. Sőt, lehet hamarabb fog kukorékolni, mintsem pörkölt formájában az asztalra kerüljön.

