Zenei élmény

1 órája

Diákoknak szóló különleges élmény, így hozza közel a klasszikus zenét a Filharmónia

Címkék#zenei nevelés#bérlet#klasszikus zene#Filharmónia Magyarország

A klasszikus zene világa idén is megnyitja kapuit a diákok előtt! A Filharmónia Magyarország 2025/2026-os tanévre meghirdetett Ifjúsági bérlete három különleges koncerten keresztül vezeti be az általános és középiskolás fiatalokat a hangszerek, dallamok és zeneszerzők varázslatos univerzumába. A programsorozat játékos, élményszerű formában kínál értékes zenei tudást.

Kis Zoltán

A Filharmónia Magyarország a 2025/2026-os tanévben is elhozza az élő zene varázsát az iskolákba. Az Ifjúsági bérlet kínálta három különböző tematikájú koncertjén keresztül az általános és középiskolás diákok játékos formában, ugyanakkor magas művészi színvonalon ismerkedhetnek meg a klasszikus zene világával. 

Filharmónia
A Filharmónia Magyarország a 2025/2026-os tanévben is elhozza az élő zene varázsát az iskolákba. Fotó: Filharmónia. 

Három koncert, három tematika a Filharmónia szervezésében 

A bérlet megvásárlásával az ifjaknak lehetőségük adatik bepillantást nyerni a klasszikus zene világába. 

– Ez már egy több évtizede visszatérő programsorozata a Filharmóniának – mondta Szekeres Eszter, a Filharmónia kulturális szervezője. Küldetésünk, hogy közzel hozzuk a zenét. A program célja, hogy megismertessük a klasszikus zenét a fiatalabb korosztállyal is. Lehetőséget biztosítunk számukra az élő zenei élmények megtapasztalására, valamint hozzájárulunk a zenei nevelésükhöz és a műfaj iránti hosszú távú érdeklődés kialakításához - egészítette ki. 

Az alábbi koncertek képezik a programsorozat részét 

Mesék az arany hangszerek világából (In Medias Brass Quintett előadása) 

  • Egy varázslatos időutazás a rézfúvós hangszerek múltján keresztül – középkori városok, barokk paloták és táncos mulatságok elevenednek meg a színpadon.

Mesélő musicalek (színművész és zeneművészek közreműködésével) 

  • Izgalmas mese és a legismertebb musical slágerek találkozása, ahol a zene és a történet egyaránt segít céljaink felismerésében és elérésében.

A virtuóz zongorista (Lakner Tamás vezetésével) 

  • Mi tesz valakit virtuózzá? A koncert játékos formában mutatja be a kiemelkedő zenei tehetséget, és segít felismerni a gyakorlás és a szenvedély szerepét.

Hangulatvideó formájában kaphatunk bővebb információt a sorozat céljáról, hangulatáról. 

– Tapasztalataink szerint a koncertek évek óta kiemelt érdeklődésre tartanak számot. Számos iskola és fiatal közösség vesz részt rajtuk, és a visszajelzések alapján a programok inspiráló, maradandó élményt nyújtanak számukra. Az érdeklődés folyamatosan növekszik, ami azt mutatja, hogy a klasszikus zene megfelelő módon bemutatva erősen vonzza a fiatal közönséget is - mondta a kulturális szervező. 

Nem csupán iskolásoknak szól a program 

Ha esetleg nem általános- vagy középiskolás gyerkőceink vannak, akkor sincs ok a pánikra: a programsorozat lehetőséget nyújt a részvételre az óvodások és nyugdíjasok számára is. 

A részletekkel és a jelentkezéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek valamelyikén érdeklődhetünk. 

 

