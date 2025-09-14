Diákoknak szóló különleges élmény, így hozza közel a klasszikus zenét a Filharmónia

A Filharmónia Magyarország a 2025/2026-os tanévben is elhozza az élő zene varázsát az iskolákba. Az Ifjúsági bérlet kínálta három különböző tematikájú koncertjén keresztül az általános és középiskolás diákok játékos formában, ugyanakkor magas művészi színvonalon ismerkedhetnek meg a klasszikus zene világával.

Fotó: Filharmónia.

Három koncert, három tematika a Filharmónia szervezésében

A bérlet megvásárlásával az ifjaknak lehetőségük adatik bepillantást nyerni a klasszikus zene világába.

– Ez már egy több évtizede visszatérő programsorozata a Filharmóniának – mondta Szekeres Eszter, a Filharmónia kulturális szervezője. Küldetésünk, hogy közzel hozzuk a zenét. A program célja, hogy megismertessük a klasszikus zenét a fiatalabb korosztállyal is. Lehetőséget biztosítunk számukra az élő zenei élmények megtapasztalására, valamint hozzájárulunk a zenei nevelésükhöz és a műfaj iránti hosszú távú érdeklődés kialakításához - egészítette ki.

Az alábbi koncertek képezik a programsorozat részét

Mesék az arany hangszerek világából (In Medias Brass Quintett előadása)

Egy varázslatos időutazás a rézfúvós hangszerek múltján keresztül – középkori városok, barokk paloták és táncos mulatságok elevenednek meg a színpadon.

Mesélő musicalek (színművész és zeneművészek közreműködésével)

Izgalmas mese és a legismertebb musical slágerek találkozása, ahol a zene és a történet egyaránt segít céljaink felismerésében és elérésében.

A virtuóz zongorista (Lakner Tamás vezetésével)

Mi tesz valakit virtuózzá? A koncert játékos formában mutatja be a kiemelkedő zenei tehetséget, és segít felismerni a gyakorlás és a szenvedély szerepét.

Hangulatvideó formájában kaphatunk bővebb információt a sorozat céljáról, hangulatáról.

– Tapasztalataink szerint a koncertek évek óta kiemelt érdeklődésre tartanak számot. Számos iskola és fiatal közösség vesz részt rajtuk, és a visszajelzések alapján a programok inspiráló, maradandó élményt nyújtanak számukra. Az érdeklődés folyamatosan növekszik, ami azt mutatja, hogy a klasszikus zene megfelelő módon bemutatva erősen vonzza a fiatal közönséget is - mondta a kulturális szervező.