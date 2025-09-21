szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

23°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meghatottság

1 órája

Könnyeket csalt a szemekbe a Dómban tartott koncertjén Gubik Petra – galériával

Címkék#Gubik Petra#jótékonysági koncert#Szegedi Dóm

Az előadás a Szent Gellért Fesztivál koncertsorozat részeként valósult meg, az est teljes bevételét az érintet családok támogatására fordítják. „A közösség ereje megtart!” jelige mentén szervezett jótékonysági koncertet a Korábban Érkeztem Alapítvány Gubik Petra közreműködésével.

Kis Zoltán

A Korábban Érkeztem Alapítvány immár több mint egy évtizede azon dolgozik, hogy a nehéz élethelyzetbe került családok és gyermekeik számára biztonságot, elfogadást és közösséget teremtsen. Kiemelt figyelmet fordítanak a határon túli magyar közösségekre is, hiszen küldetésük része, hogy minden érintett család számára elérhetővé tegyék a támogatást, függetlenül attól, hol élnek. Ennek apropóján szerveztek jótékonysági koncertet, amelynek főszereplője a Rebecca musical sztárja, Gubik Petra volt. 

Gubik Petra
Gubik Petra most nem színházi szerepben jelent meg, hanem igazi angyalként énekelt a legkisebb hősökért. Fotó: Gémes Sándor

Jótékonysági koncert Gubik Petra előadásával 

Szeptember 21-én este fél nyolckor vette kezdetét a Korábban Érkeztem Alapítvány jótékonysági koncertje a Szegedi dómban. Az est sztárvendége Gubik Petra színművésznő volt, akit Furák Péter zeneszerző-zongorista kísért. A koncerten érzelmes dalok, versmegzenésítések és saját szerzemények is felcsendültek, a szeretetre, a hitre és a kitartás erejére helyezve a hangsúlyt.

A koncert előtt az alapítvány elnöke, dr. Rádi Katalin mondott köszöntőt, majd egy kisfilmet vetítettek, amely a Korábban Érkeztem Alapítvány munkásságát mutatta be. A rendezvényen Lázár János és felesége, Lázárné Megyeri Zita is tiszteletét tette. 

Jótékonysági koncert Gubik Petra előadásával

Fotók: Gémes Sándor

Mikrofon nélkül is hatalmasat énekelt Gubik Petra

A koncert egy kisebb technikai bakival indult: a színművésznő mikrofonja nem volt bekeverve, ám nagyszerűen oldotta meg a helyzetet – hangosítás nélkül énekelte el a nyitódalt a jóakarókkal teljesen megtelt Fogadalmi templomban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu