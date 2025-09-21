1 órája
Könnyeket csalt a szemekbe a Dómban tartott koncertjén Gubik Petra – galériával
Az előadás a Szent Gellért Fesztivál koncertsorozat részeként valósult meg, az est teljes bevételét az érintet családok támogatására fordítják. „A közösség ereje megtart!” jelige mentén szervezett jótékonysági koncertet a Korábban Érkeztem Alapítvány Gubik Petra közreműködésével.
A Korábban Érkeztem Alapítvány immár több mint egy évtizede azon dolgozik, hogy a nehéz élethelyzetbe került családok és gyermekeik számára biztonságot, elfogadást és közösséget teremtsen. Kiemelt figyelmet fordítanak a határon túli magyar közösségekre is, hiszen küldetésük része, hogy minden érintett család számára elérhetővé tegyék a támogatást, függetlenül attól, hol élnek. Ennek apropóján szerveztek jótékonysági koncertet, amelynek főszereplője a Rebecca musical sztárja, Gubik Petra volt.
Jótékonysági koncert Gubik Petra előadásával
Szeptember 21-én este fél nyolckor vette kezdetét a Korábban Érkeztem Alapítvány jótékonysági koncertje a Szegedi dómban. Az est sztárvendége Gubik Petra színművésznő volt, akit Furák Péter zeneszerző-zongorista kísért. A koncerten érzelmes dalok, versmegzenésítések és saját szerzemények is felcsendültek, a szeretetre, a hitre és a kitartás erejére helyezve a hangsúlyt.
A koncert előtt az alapítvány elnöke, dr. Rádi Katalin mondott köszöntőt, majd egy kisfilmet vetítettek, amely a Korábban Érkeztem Alapítvány munkásságát mutatta be. A rendezvényen Lázár János és felesége, Lázárné Megyeri Zita is tiszteletét tette.
Mikrofon nélkül is hatalmasat énekelt Gubik Petra
A koncert egy kisebb technikai bakival indult: a színművésznő mikrofonja nem volt bekeverve, ám nagyszerűen oldotta meg a helyzetet – hangosítás nélkül énekelte el a nyitódalt a jóakarókkal teljesen megtelt Fogadalmi templomban.
