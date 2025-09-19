2 órája
Gubik Petra nem musicalszerepben, hanem az életért harcolva tér vissza Szegedre
Nem csak koncert, de valódi kiállás lesz az életért a Szent Gellért Fesztivál nyitókoncertje. A Szegedi Szabadtéri Játékok sztárja, Gubik Petra most nem musicalszerepben, hanem egy nemes ügy nagyköveteként tér vissza Szegedre: a legkisebb harcosokért énekel. A színésznő lapuknak elárulta, miért szívügye a koraszülött babák támogatása.
A zene sokszor többet mond minden szónál. Szeptember 21-én, vasárnap este fél nyolckor a szegedi Dómban a Szent Gellért Fesztivál nyitányaként nem csupán dallamok csendülnek fel, de fontos üzenetek is az elfogadásról, a reményről és arról, hogy minden élet, legyen bármilyen apró is, számít. A Korábban Érkeztem Alapítvány jótékonysági koncertjének sztárfellépője Gubik Petra lesz, aki nyáron a Szegedi Szabadtéri Játékok Rebecca produkciójának főszerepében vált az évad közönségkedvencévé. Az egyik esős előadásesten már ízelítőt adott segítőkészségéből: ünnepelt és rajongott musical-csillagként sem derogált neki felmosót ragadni, hogy segítse kollégáit.
Ez nem szerep: Gubik Petra a koraszülött babákért énekel
A Rebecca sztárja vasárnap egészen más szerepben tér vissza Szegedre, ám most is a segítségadástól fűtve érkezik: olyan ügy szószólójaként, amely hozzá személyesen is közel áll. Koraszülött babákért énekel.
– Ez az első alkalom, hogy tehetek a Korábban Érkeztem Alapítványért. Megtisztelő lehetőség és egy percig sem töprengtem, hogy vállaljam-e a küldetést – mondta el lapunknak a Junior Prima Díjas színésznő.
– Saját szememmel látom és tapasztalom akár baráti körben, de a családon belül is, hogy micsoda emberfeletti küzdelmet jelent a szülőknek, leginkább az édesanyáknak adott esetben, ha a várva várt jövevény idő előtt, korábban jön a világra. Az a tortúra, amin keresztül kell menni egy, lehet, hogy éppen frissen anyává váló nőnek, az a kiszolgáltatottság, tanácstalanság, információhiány, folyamatos aggódás, a cizellált idegrendszer egyszerűen elképzelhetetlen nehézség, amit ép ésszel talán fel sem fogunk, ha csak mi magunk át nem éljük. A bátyám és a sógornőm is az egészségügyben dolgoznak, szóval azzal is tisztában vagyok, hogy a kórházi osztályokat, intenzív centrumokat eszközökkel, monitorokkal segíteni mindig minden körülmények között hasznos. Az alapítvány lehetőséget biztosít olyan fejlesztő programok és terápiák támogatására, amelyek a babák jobb életkilátásait biztosítják. Rendkívül fontos a mentális egészség ápolása. Lelkileg és gyakorlati tanácsokkal segíteni azokat a szülőket, akik váratlanul kerülnek a koraszülött-ellátás nehéz helyzetébe. Én ezt végigkísértem családtagon, kolléganőn, akik hihetetlen fáradhatatlansággal és erővel harcoltak és harcolnak ma is a növekvő életért. Az alapítványt támogatva egy új élet indulását és családok jövőjét támogatjuk – fejtette ki Gubik Petra.
Különleges műsorral készül a Rebecca sztárja
A színésznő Furák Péter zeneszerző-zongoristával a jobbján érkezik majd a szegedi Dómba.
– Érzelmesebb hangvételű dalokból, versekből, állítottuk össze műsorunkat, melyek közt versmegzenésítések és saját szerzemények is helyet kapnak. A szeretet, a hit, a kitartás erejére fókuszálva. Boldogan és hittel, reménnyel telve térek vissza Szegedre. Naiv gondolatnak tűnhet ebben a zsúfolt, mókuskereket hajtó, betegségekkel küzdő társadalomban, de hiszek egy majdani szebb jövőben, ami csak akkor érkezik el hozzánk, ha teszünk érte. Ebben bízom – mondta Gubik Petra.
Együtt a legkisebbekért: a Dóm falai között a szív diktálja a ritmust
A jótékonysági koncert nemcsak egy művészi est, hanem egy közösségi gesztus: annak kifejezése, hogy nem vagyunk egyedül. Sem akkor, amikor öröm ér, sem akkor, amikor küzdeni kell. A Korábban Érkeztem Alapítvány immár több mint egy évtizede azon munkálkodik, hogy a nehéz élethelyzetbe került családok és gyermekeik számára biztonságot, elfogadást és közösséget teremtsen. A rendezvény teljes bevételével a koraszülött és atipikus fejlődésű gyermekeket nevelő családokat segítik határon innen és túl. Támogatói jegyeket a felajánlók a szegedi Koramentorházban igényelhetnek.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye által szervezett Szent Gellért Fesztivál szeptember 22-én 20 órakor folytatódik a Szegedi Szimfonikus Zenekar nyitókoncertjével, Haydn, Mozart és Brahms művei szólalnak meg a fesztivál művészeti igazgatója, Yoon Kuk Lee vezényletével.
Nyomós oka van az SZVSE-nek, hogy hamarabb kezdje bajnokiját az NB III.-ban