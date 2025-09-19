Gubik Petra nem musicalszerepben, hanem az életért harcolva tér vissza Szegedre

A zene sokszor többet mond minden szónál. Szeptember 21-én, vasárnap este fél nyolckor a szegedi Dómban a Szent Gellért Fesztivál nyitányaként nem csupán dallamok csendülnek fel, de fontos üzenetek is az elfogadásról, a reményről és arról, hogy minden élet, legyen bármilyen apró is, számít. A Korábban Érkeztem Alapítvány jótékonysági koncertjének sztárfellépője Gubik Petra lesz, aki nyáron a Szegedi Szabadtéri Játékok Rebecca produkciójának főszerepében vált az évad közönségkedvencévé. Az egyik esős előadásesten már ízelítőt adott segítőkészségéből: ünnepelt és rajongott musical-csillagként sem derogált neki felmosót ragadni, hogy segítse kollégáit.

Gubik Petra a nyáron a Rebecca musical sztárjaként vált közönségkedvenccé Szegeden. Vasárnap a legkisebb hősökért énekel a Dómban. Archív fotó: Bánkúti Sándor

Ez nem szerep: Gubik Petra a koraszülött babákért énekel

A Rebecca sztárja vasárnap egészen más szerepben tér vissza Szegedre, ám most is a segítségadástól fűtve érkezik: olyan ügy szószólójaként, amely hozzá személyesen is közel áll. Koraszülött babákért énekel.

– Ez az első alkalom, hogy tehetek a Korábban Érkeztem Alapítványért. Megtisztelő lehetőség és egy percig sem töprengtem, hogy vállaljam-e a küldetést – mondta el lapunknak a Junior Prima Díjas színésznő.

– Saját szememmel látom és tapasztalom akár baráti körben, de a családon belül is, hogy micsoda emberfeletti küzdelmet jelent a szülőknek, leginkább az édesanyáknak adott esetben, ha a várva várt jövevény idő előtt, korábban jön a világra. Az a tortúra, amin keresztül kell menni egy, lehet, hogy éppen frissen anyává váló nőnek, az a kiszolgáltatottság, tanácstalanság, információhiány, folyamatos aggódás, a cizellált idegrendszer egyszerűen elképzelhetetlen nehézség, amit ép ésszel talán fel sem fogunk, ha csak mi magunk át nem éljük. A bátyám és a sógornőm is az egészségügyben dolgoznak, szóval azzal is tisztában vagyok, hogy a kórházi osztályokat, intenzív centrumokat eszközökkel, monitorokkal segíteni mindig minden körülmények között hasznos. Az alapítvány lehetőséget biztosít olyan fejlesztő programok és terápiák támogatására, amelyek a babák jobb életkilátásait biztosítják. Rendkívül fontos a mentális egészség ápolása. Lelkileg és gyakorlati tanácsokkal segíteni azokat a szülőket, akik váratlanul kerülnek a koraszülött-ellátás nehéz helyzetébe. Én ezt végigkísértem családtagon, kolléganőn, akik hihetetlen fáradhatatlansággal és erővel harcoltak és harcolnak ma is a növekvő életért. Az alapítványt támogatva egy új élet indulását és családok jövőjét támogatjuk – fejtette ki Gubik Petra.