szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

21°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különdleges

1 órája

110 árussal, világsztár fellépőkkel és hamisítatlan makói hangulattal készül a város a Hagymafesztiválra

Címkék#Festipay#Minelli#Hagymafesztivál

Igazi, dughagymás makói hagymát is lehet majd kapni a jövő hét végén, a legnagyobb makói rendezvényen. A Hagymafesztivál szervezői most számos további fontos tudnivalót is megosztottak a négynapos programmal kapcsolatban.

Szabó Imre

– Szeptember 8-án, hétfőn kezdik építeni a Hagymafesztivál nagy színpadát a makói főtéren, a megszokott helyen, a 4 méter magas DJ-torony pedig a szelfipontnál lesz – hangzott el a város legnagyobb rendezvényének sajtótájékoztatóján szerdán, ugyancsak a szelfipontnál. A fesztivállal kapcsolatos tudnivalókat Farkas Éva Erzsébet polgármester, a Városmarketing Iroda vezetője, Barna Gábor, illetve az önkormányzati képviselők közül Vass Gábor gazdaköri elnök, Kiss Ádám turisztikai és Tóth Ferenc külkapcsolati tanácsnok ismertette. Azt is megtudtuk: a Széchenyi tér két körforgalma közti szakaszt szerdán reggel zárják le, de csak az iskolaidőhöz köthető reggeli csúcsforgalom után.

Hagymafesztivál
A Hagymafesztivál beharangozó sajtótájékoztatójának résztvevői. Fotó: Szabó Imre

A Hagymafesztiválon makói hagyma is lesz

Az elmúlt években a Hagymafesztivál mellé nem szerveztek szakmai programot, idén viszont lesz ilyen. Ezt hónapok óta szervezik, a Korona konferenciatermében lesz és a fesztivál hivatalos Facebook-oldalán az eseményről szóló bejegyzésben található linken lehet rá jelentkezni. A meghívott előadók beszélnek a mezőgazdaság aktualitásairól, a szántóföldi növények termesztéséről és egy génmegőrzést célzó román-magyar együttműködésről is. Az is kiderült, hogy két helyi gazda árul majd eredeti, dughagymás makói hagymát, illetve hogy a Korona parkolójában gépbemutató várja az érdeklődőket.

110 árus és kiállító jelentkezett

Ugyancsak elhangzott: fesztiválon a testvérvárosok közül részt vesz a romániai Korond, Csíkszereda és Lugos, a szerbiai Ada és a lengyelországi Jaslo, illetve Radomsko küldöttsége. A rendezvényre 110 árus és kiállító jelentkezett. Ismét felhívták a figyelmet arra, hogy ételt-italt készpénzért nem lehet majd vásárolni. Akinek nincs bankkártyája vagy mobilalkalmazása, a Korona teraszán találja meg a Festipay-kártya standját, ahol a teljes nyitvatartási időben lehet kártyát igényelni, illetve pénzt tölteni rá vagy visszakapni a megmaradt összeget.

Hamisítatlan makói hangulat várható 

Farkas Éva Erzsébet a négynapos, szeptember 11-étől 14-éig tartó Hagymafesztivált hamisítatlan makói hangulatú kulturális, gasztronómiai és szakmai rendezvényként jellemezte. Ismét felhívta a figyelmet a világsztár, Minelli fellépésére, de megemlítette Pély Barnát, a Kozmixot és a Republicot is. Ugyanakkor megjegyezte, teret adnak a helyi civil szervezeteknek és sok családi program is várja majd az érdeklődőket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu