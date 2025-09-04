110 árussal, világsztár fellépőkkel és hamisítatlan makói hangulattal készül a város a Hagymafesztiválra

– Szeptember 8-án, hétfőn kezdik építeni a Hagymafesztivál nagy színpadát a makói főtéren, a megszokott helyen, a 4 méter magas DJ-torony pedig a szelfipontnál lesz – hangzott el a város legnagyobb rendezvényének sajtótájékoztatóján szerdán, ugyancsak a szelfipontnál. A fesztivállal kapcsolatos tudnivalókat Farkas Éva Erzsébet polgármester, a Városmarketing Iroda vezetője, Barna Gábor, illetve az önkormányzati képviselők közül Vass Gábor gazdaköri elnök, Kiss Ádám turisztikai és Tóth Ferenc külkapcsolati tanácsnok ismertette. Azt is megtudtuk: a Széchenyi tér két körforgalma közti szakaszt szerdán reggel zárják le, de csak az iskolaidőhöz köthető reggeli csúcsforgalom után.

A Hagymafesztivál beharangozó sajtótájékoztatójának résztvevői. Fotó: Szabó Imre

A Hagymafesztiválon makói hagyma is lesz

Az elmúlt években a Hagymafesztivál mellé nem szerveztek szakmai programot, idén viszont lesz ilyen. Ezt hónapok óta szervezik, a Korona konferenciatermében lesz és a fesztivál hivatalos Facebook-oldalán az eseményről szóló bejegyzésben található linken lehet rá jelentkezni. A meghívott előadók beszélnek a mezőgazdaság aktualitásairól, a szántóföldi növények termesztéséről és egy génmegőrzést célzó román-magyar együttműködésről is. Az is kiderült, hogy két helyi gazda árul majd eredeti, dughagymás makói hagymát, illetve hogy a Korona parkolójában gépbemutató várja az érdeklődőket.

110 árus és kiállító jelentkezett

Ugyancsak elhangzott: fesztiválon a testvérvárosok közül részt vesz a romániai Korond, Csíkszereda és Lugos, a szerbiai Ada és a lengyelországi Jaslo, illetve Radomsko küldöttsége. A rendezvényre 110 árus és kiállító jelentkezett. Ismét felhívták a figyelmet arra, hogy ételt-italt készpénzért nem lehet majd vásárolni. Akinek nincs bankkártyája vagy mobilalkalmazása, a Korona teraszán találja meg a Festipay-kártya standját, ahol a teljes nyitvatartási időben lehet kártyát igényelni, illetve pénzt tölteni rá vagy visszakapni a megmaradt összeget.

Hamisítatlan makói hangulat várható

Farkas Éva Erzsébet a négynapos, szeptember 11-étől 14-éig tartó Hagymafesztivált hamisítatlan makói hangulatú kulturális, gasztronómiai és szakmai rendezvényként jellemezte. Ismét felhívta a figyelmet a világsztár, Minelli fellépésére, de megemlítette Pély Barnát, a Kozmixot és a Republicot is. Ugyanakkor megjegyezte, teret adnak a helyi civil szervezeteknek és sok családi program is várja majd az érdeklődőket.