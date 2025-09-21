szeptember 21., vasárnap

Szegedi hírek

43 perce

Bangó Margit dedikált bakelitje is felbukkant a Mars téri használtcikk-börzén – galériával

#használtcikk#Mars tér#bakelit#Bangó Margit

Neked kacat, másnak kincs! A Mars téri használtcikk-börzén megunt, de még használható tárgyak és eszközök cseréltek gazdát. Megnéztük, milyen kincsek lapultak az eladók portékái között.

Kis Zoltán

A hónap utolsó előtti vasárnapján igazi családi program várta a látogatókat: a megszokott piaci nyüzsgést ezúttal vásári hangulat színesítette. Reggel nyolc és délután egy óra között kedvünkre válogathattunk mások csecsebecséi között a Mars téri használtcikk-börzén

használtcikk-börze
 Használtcikk-börze: a megszokott piaci nyüzsgés mellé igazi vásári hangulat párosult. Fotó: Török János 

Vásárlás helyett inkább a nézelődés volt a jellemző a használtcikk-börzén

A Mars téri csarnok megtelt élettel: eladók és vásárlók sokasága töltötte meg a piacot. A megszokott zöldségek, gyümölcsök és egyéb élelmiszerek mellett most mindennapi használati tárgyak és dekorációk is akadtak – sokszor jóval kedvezőbb áron. Az alacsony árak azonban önmagukban nem voltak elegendőek: sokan inkább csak nézelődtek, mintsem vásároltak.

– A ruhák nem nagyon mennek a börzén, inkább csak nézegetik őket. A túrkálók elterjedésével az ilyen rendezvényeken a ruhaeladás jelentősen visszaesett – mondta Detti, egy lelkes árus. – Olyan szépek ezek a ruhák, hogy nincs szívem kidobni őket, ezért próbálkozom itt a használtcikk-börzén – tette hozzá.

Bakelit minden mennyiségben 

A börze egyik slágere most is a bakelit volt: sokan próbáltak megválni régi, már nem hallgatott lemezeiktől.

– Nagy örömömre rengeteg fiatal jött és vásárolt bakelitet. Úgy érzem, a lemezek reneszánszukat élik. Sok gyűjtő van, akik szeretnék kézbe venni a zenét – legyen az lemez vagy CD – mondta Árpád.

– Én inkább a rockban utazom, de nagy a kereslet a klasszikusokra is, például Hofira vagy a Korda házaspárra. Olyan lemezeket árulok, amelyek szinte érintetlenek, alig néhányszor kerültek lejátszóra – folytatta.

A kínálatban igazi meglepetések is lapultak: dedikált lemezek sorát találtuk az egyik ládikában. Nem kisebb nevek írtak rá kedves üzeneteket, mint Bangó Margit vagy Koncz Zsuzsa.

Egy másik árus, egy kedves hölgy a fiának segített. Náluk szintén a hazai és külföldi zeneipar krémje sorakozott a dobozokban, ám tapasztalata kevésbé volt pozitív.

– Nagyon változó az eladás, mostanában elég rosszul megy mindenkinek a piac. Szeptemberben sokaknak elviszi a pénzét a beiskolázás, és aki él és mozog, most inkább a Bortéren van – mondta.

Mars téri használtcikk-börze

Fotók: Török János

A helyi éttermek, kifőzdék forgalma viszont jelentősen megnőtt  

A környék éttermeinek és kifőzdéinek viszont kifejezetten jót tett a börze.

– A forgalmunk sokkal nagyobb volt a szokásosnál. Máskor egyedül viszem a vasárnapot, de most kellett még egy kolléga, hogy tartani tudjuk a tempót – mondta Cérna, egy rántott halat árusító hely munkatársa.

 

 

Szegedi hírek

