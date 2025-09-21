Bangó Margit dedikált bakelitje is felbukkant a Mars téri használtcikk-börzén – galériával

A hónap utolsó előtti vasárnapján igazi családi program várta a látogatókat: a megszokott piaci nyüzsgést ezúttal vásári hangulat színesítette. Reggel nyolc és délután egy óra között kedvünkre válogathattunk mások csecsebecséi között a Mars téri használtcikk-börzén.

Használtcikk-börze: a megszokott piaci nyüzsgés mellé igazi vásári hangulat párosult. Fotó: Török János

Vásárlás helyett inkább a nézelődés volt a jellemző a használtcikk-börzén

A Mars téri csarnok megtelt élettel: eladók és vásárlók sokasága töltötte meg a piacot. A megszokott zöldségek, gyümölcsök és egyéb élelmiszerek mellett most mindennapi használati tárgyak és dekorációk is akadtak – sokszor jóval kedvezőbb áron. Az alacsony árak azonban önmagukban nem voltak elegendőek: sokan inkább csak nézelődtek, mintsem vásároltak.

– A ruhák nem nagyon mennek a börzén, inkább csak nézegetik őket. A túrkálók elterjedésével az ilyen rendezvényeken a ruhaeladás jelentősen visszaesett – mondta Detti, egy lelkes árus. – Olyan szépek ezek a ruhák, hogy nincs szívem kidobni őket, ezért próbálkozom itt a használtcikk-börzén – tette hozzá.

Bakelit minden mennyiségben

A börze egyik slágere most is a bakelit volt: sokan próbáltak megválni régi, már nem hallgatott lemezeiktől.

– Nagy örömömre rengeteg fiatal jött és vásárolt bakelitet. Úgy érzem, a lemezek reneszánszukat élik. Sok gyűjtő van, akik szeretnék kézbe venni a zenét – legyen az lemez vagy CD – mondta Árpád.

– Én inkább a rockban utazom, de nagy a kereslet a klasszikusokra is, például Hofira vagy a Korda házaspárra. Olyan lemezeket árulok, amelyek szinte érintetlenek, alig néhányszor kerültek lejátszóra – folytatta.

A kínálatban igazi meglepetések is lapultak: dedikált lemezek sorát találtuk az egyik ládikában. Nem kisebb nevek írtak rá kedves üzeneteket, mint Bangó Margit vagy Koncz Zsuzsa.

Egy másik árus, egy kedves hölgy a fiának segített. Náluk szintén a hazai és külföldi zeneipar krémje sorakozott a dobozokban, ám tapasztalata kevésbé volt pozitív.

– Nagyon változó az eladás, mostanában elég rosszul megy mindenkinek a piac. Szeptemberben sokaknak elviszi a pénzét a beiskolázás, és aki él és mozog, most inkább a Bortéren van – mondta.