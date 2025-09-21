43 perce
Bangó Margit dedikált bakelitje is felbukkant a Mars téri használtcikk-börzén – galériával
Neked kacat, másnak kincs! A Mars téri használtcikk-börzén megunt, de még használható tárgyak és eszközök cseréltek gazdát. Megnéztük, milyen kincsek lapultak az eladók portékái között.
A hónap utolsó előtti vasárnapján igazi családi program várta a látogatókat: a megszokott piaci nyüzsgést ezúttal vásári hangulat színesítette. Reggel nyolc és délután egy óra között kedvünkre válogathattunk mások csecsebecséi között a Mars téri használtcikk-börzén.
Vásárlás helyett inkább a nézelődés volt a jellemző a használtcikk-börzén
A Mars téri csarnok megtelt élettel: eladók és vásárlók sokasága töltötte meg a piacot. A megszokott zöldségek, gyümölcsök és egyéb élelmiszerek mellett most mindennapi használati tárgyak és dekorációk is akadtak – sokszor jóval kedvezőbb áron. Az alacsony árak azonban önmagukban nem voltak elegendőek: sokan inkább csak nézelődtek, mintsem vásároltak.
– A ruhák nem nagyon mennek a börzén, inkább csak nézegetik őket. A túrkálók elterjedésével az ilyen rendezvényeken a ruhaeladás jelentősen visszaesett – mondta Detti, egy lelkes árus. – Olyan szépek ezek a ruhák, hogy nincs szívem kidobni őket, ezért próbálkozom itt a használtcikk-börzén – tette hozzá.
Bakelit minden mennyiségben
A börze egyik slágere most is a bakelit volt: sokan próbáltak megválni régi, már nem hallgatott lemezeiktől.
– Nagy örömömre rengeteg fiatal jött és vásárolt bakelitet. Úgy érzem, a lemezek reneszánszukat élik. Sok gyűjtő van, akik szeretnék kézbe venni a zenét – legyen az lemez vagy CD – mondta Árpád.
– Én inkább a rockban utazom, de nagy a kereslet a klasszikusokra is, például Hofira vagy a Korda házaspárra. Olyan lemezeket árulok, amelyek szinte érintetlenek, alig néhányszor kerültek lejátszóra – folytatta.
A kínálatban igazi meglepetések is lapultak: dedikált lemezek sorát találtuk az egyik ládikában. Nem kisebb nevek írtak rá kedves üzeneteket, mint Bangó Margit vagy Koncz Zsuzsa.
Egy másik árus, egy kedves hölgy a fiának segített. Náluk szintén a hazai és külföldi zeneipar krémje sorakozott a dobozokban, ám tapasztalata kevésbé volt pozitív.
– Nagyon változó az eladás, mostanában elég rosszul megy mindenkinek a piac. Szeptemberben sokaknak elviszi a pénzét a beiskolázás, és aki él és mozog, most inkább a Bortéren van – mondta.
Mars téri használtcikk-börzeFotók: Török János
A helyi éttermek, kifőzdék forgalma viszont jelentősen megnőtt
A környék éttermeinek és kifőzdéinek viszont kifejezetten jót tett a börze.
– A forgalmunk sokkal nagyobb volt a szokásosnál. Máskor egyedül viszem a vasárnapot, de most kellett még egy kolléga, hogy tartani tudjuk a tempót – mondta Cérna, egy rántott halat árusító hely munkatársa.
