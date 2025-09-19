Lenyűgöző élmény Szegeden, megnéztük a város legizgalmasabb interaktív kiállítását – galériával, videóval

A környezetvédelem és a fenntarthatóság kérdései napjaink egyik legfontosabb kihívásai közé tartoznak. Ahhoz, hogy hosszú távon felelős döntéseket hozhassunk, elengedhetetlen, hogy már fiatal korban elkezdjük kialakítani a természet iránti tiszteletet és érdeklődést. Az Interaktív Természetismereti Tudástár egyik célkitűzése pontosan ez.

Az Interaktív Természetismereti Tudástár nem csupán a tudományt közelítik meg, hanem a hétköznapi tudásra is nagy hangsúly fektetnek. Fotó: Kis Zoltán

Az Interaktív Természetismereti Tudástár megalakulása

– A projekt egy 2009-es turisztikai pályázat elnyerésével indult, majd két évvel később, 2011-ben nyitotta meg a kapuit az Interaktív Természetismereti Tudástár – mondta Kosznai László, a Tudástár vezetője.

– Jómagam ’88-ban végeztem a Biológia tanszéken, majd laboránsként és óraadóként tevékenykedtem az intézetben. 2014-ben kerültem a Természetismereti Tudástárba, majd annak vezetését 2017-ben vettem át – egészítette ki.

Az Interaktív Természetismereti Tudástár több fejlesztésen is átesett azóta, két elnyert pályázat eredményeképpen nagy előrelépéseket tudtak tenni a modernizálás tekintetében.

– Az egyik sikeres pályázatnak köszönhetően egy dioráma kialakítására és fejlesztésére került sor, igyekeztük azt a lehető legjobban a vármegye arcára formálni: a farönkök például Tápéról érkeztek és egy gyálaréti fénykép a kiállítás háttere – mondta Kosznai László. Ennek hatására egy szakmailag korrekt és dekoratív kiállítást tudtunk létrehozni – folytatta.

– A pályázatoknak köszönhetően újabb preparátumokat tudtunk beszerezni, ezzel bővítve a már így is igen gazdag gyűjteményünket – mondta. Egy ilyen preparátum beszerzése, papírmunkája rendkívül költséges és összetett folyamat, így a pályázat elnyerése nagy előrelépést jelentett. Olyan fajokkal és egyedekkel tudtuk kiegészíteni a tárlatot, amelyek korábban nem szerepeltek a repertoárunkban.