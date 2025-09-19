szeptember 19., péntek

Tudástár

2 órája

Lenyűgöző élmény Szegeden, megnéztük a város legizgalmasabb interaktív kiállítását – galériával, videóval

Címkék#Interaktív Természetismereti Tudástár#program#kiállítás

A nemzeti kulturális örökség részét képező gyűjteményükben a nagyközönség megismerkedhet a neves tudósok által összegyűjtött preparátumokkal, ásványokkal, makettekkel és faliképekkel. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának épületében található Interaktív Természetismereti Tudástár különleges tárlattal várja az érdeklődőket.

Kis Zoltán

A környezetvédelem és a fenntarthatóság kérdései napjaink egyik legfontosabb kihívásai közé tartoznak. Ahhoz, hogy hosszú távon felelős döntéseket hozhassunk, elengedhetetlen, hogy már fiatal korban elkezdjük kialakítani a természet iránti tiszteletet és érdeklődést. Az Interaktív Természetismereti Tudástár egyik célkitűzése pontosan ez. 

Interaktív Természetismereti Tudástár
Az Interaktív Természetismereti Tudástár nem csupán a tudományt közelítik meg, hanem a hétköznapi tudásra is nagy hangsúly fektetnek. Fotó: Kis Zoltán

Az Interaktív Természetismereti Tudástár megalakulása

– A projekt egy 2009-es turisztikai pályázat elnyerésével indult, majd két évvel később, 2011-ben nyitotta meg a kapuit az Interaktív Természetismereti Tudástár – mondta Kosznai László, a Tudástár vezetője.

– Jómagam ’88-ban végeztem a Biológia tanszéken, majd laboránsként és óraadóként tevékenykedtem az intézetben. 2014-ben kerültem a Természetismereti Tudástárba, majd annak vezetését 2017-ben vettem át – egészítette ki.

Az Interaktív Természetismereti Tudástár több fejlesztésen is átesett azóta, két elnyert pályázat eredményeképpen nagy előrelépéseket tudtak tenni a modernizálás tekintetében.

– Az egyik sikeres pályázatnak köszönhetően egy dioráma kialakítására és fejlesztésére került sor, igyekeztük azt a lehető legjobban a vármegye arcára formálni: a farönkök például Tápéról érkeztek és egy gyálaréti fénykép a kiállítás háttere – mondta Kosznai László. Ennek hatására egy szakmailag korrekt és dekoratív kiállítást tudtunk létrehozni – folytatta.

– A pályázatoknak köszönhetően újabb preparátumokat tudtunk beszerezni, ezzel bővítve a már így is igen gazdag gyűjteményünket – mondta. Egy ilyen preparátum beszerzése, papírmunkája rendkívül költséges és összetett folyamat, így a pályázat elnyerése nagy előrelépést jelentett. Olyan fajokkal és egyedekkel tudtuk kiegészíteni a tárlatot, amelyek korábban nem szerepeltek a repertoárunkban.

Természetismereti Tudástár

Fotók: Kis Zoltán

Interaktív foglalkozások, egyéni tárlatvezetés és különleges programok

– Jellemzően általános iskolás gyerkőcök érkeznek hozzánk, akik nagyon szívesen térnek be egy-egy külső óra keretei között vagy egy egyéni interaktív programon való részvétel miatt. Szerencsére azt mondhatom, hogy az egészen kicsiktől a szépkorúkig, minden korosztály szívesen látogat el a Tudástárba.

– A Kutatók Éjszakáján rendszeresen részt veszünk, ekkor különböző programokon vehetnek részt az érdeklődők, de minden második évben ezt kiegészítjük a Tudástár Napjával is, amikor a civil és szakmai partnereket is vendégül látjuk. Minden alkalommal arra törekedünk, hogy olyan partnereket vonjunk be, akik korábban nem voltak még jelen ezen az eseményen – fejtette ki a Tudástár vezetője.

– Mindezek mellett rendszeres kitelepülői vagyunk a partnerszervezeteink eseményein, így rendszeresen találkozhatnak velünk például a Füvészkert rendezvényein – egészítette ki.

A fentebb említett programokon túl az alábbi lehetőségek is az érdeklődők rendelkezésére állnak

  • nyári tábor (2 vagy 3 turnusban)
  • születésnapok (természettudományos előadások, interaktív programokkal kiegészítve)
  • madarászat

– A nyári táborok alkalmával két napot a terepen töltünk, ahol nem csupán természetismereti előadásokkal készülünk a gyerekeknek, hanem hétköznapi, praktikus dolgokat is megtanítunk nekik.

Az Interaktív Természetismereti Tudástár főbb tárlatai 

A természettudományok nevében kémiai és fizikai laborok is várják az érdeklődőket, de ezek mellett számos olyan kiállítást látogathatunk meg, amelyek garantáltan hasznos információkkal és elképesztő látványosságokkal kecsegtetik a kíváncsi természetűeket.

Biológiai Tár

  • herbárium
  • állattani gyűjtemény (puhatestűek, bogár- és lepkegyűjtemény, madarak, kis- és nagy testű egyedek)
  • könyvtár
  • mikroszkópi metszetek gyűjteménye
  • faliképek és oktatási tablók

Próbáld ki laboratórium

  • tradicionális mérési eszközök kiállítása
  • kémiai elemek gyűjteménye

Földrajz Tár

  • ásvány- és kőzetgyűjtemény
  • makettek, modellek
  • fotókiállítás

 

 

 

