Szegedi hírek

1 órája

100 karmester közül választották ki a legjobbakat – egyikük a Szegedi Szimfonikusokat vezényli majd – galériával

Címkék#Fricsay Ferenc Nemzetközi Karmesterverseny#szimfonikus#verseny#karmester#Szeged

Virtuózok városává vált Szeged. Mindenki számára kihívást hozott a nemzetközi karmesterverseny. A hétnapos megmérettetés végén négy döntős emelkedett ki, a zsűri pedig a kiemelkedő színvonalú produkciók közül választotta ki a dobogósokat. A második helyezett még visszatér a szegedi színpadra.

Berecz Blanka

Szeged vált a világ zenei fővárosává a múlt héten. Augusztus 31-én kezdődött és szeptember 7-én ért véget a II. Nemzetközi Fricsay Ferenc Karmesterverseny a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével. A dirigensek viadala a Korzó Zeneházban zajlott, de az eseményt online is követhették a klasszikus zene rajongói. A világ minden tájáról érkeztek versenyzők, de csak a négy legjobb győzedelmeskedhetett. A verseny két év múlva folytatódik, 2027-ben rendezik meg újra. 

karmesterverseny
Lezajlott a nemzetközi karmesterverseny, izraeli származású lett az első helyezett. Fotó: Karnok Csaba

Megvannak a karmesterverseny legvirtuózabb versenyzői

Véget ér a több fordulós, második alkalommal megrendezett Fricsay Ferenc Karmesterverseny. A világon méltán híres verseny célja a magyar származású karmester kultuszának ápolása. 

A megmérettetés nem csupán egy szimpla verseny volt, hanem valódi nemzetközi karmesterparádé: 54 országból érkeztek résztvevők, köztük 12 női karmester, a mezőny legidősebb versenyzője pedig 70 évesen Japánból érkezett. A több mint 400 videófelvétel közül közel 100 versenyző jutott be az első fordulóba, a második fordulóban már csak a résztvevők 20 százaléka léphetett színpadra. Végül a vasárnapi döntőben négy versenyző mutathatta be karmesteri tudását – tudtuk meg Gyüdi Sándortól, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatójától. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, ezt az is mutatja, hogy két megosztott harmadik helyezett lett, Vivan Ip Hong Kongból és Nicoló Azzena Olaszországból. A második helyezést a koreai Hyunsik Shin nyerte el, a dobogós első pedig az izraeli Misha Shekhtman lett. 

Kihirdették a karmesterverseny győztesét

Fotók: Karnok Csaba

– Bár a zsűri a teljes díjazási listát még nem hirdette ki, annyit már el lehet mondani, hogy a második díjazott meghívást kap a Szegedi Szimfonikus Zenekar egyik bérleti hangversenyére a 2026–2027-es évadban, így a szélesebb közönség is megismerkedhet tehetségével. Ez volt a verseny egyik különleges díja – nyilatkozta lapunknak.

Igazi zenei maraton volt

A Szegedi Szimfonikus Zenekar feszes tempót diktált a verseny alatt, hiszen a héten összesen 96 karmester vezényelte a zenekart a világ minden tájáról érkezett karmesterek közül. A megmérettetés nem csupán egy szimpla verseny volt, hanem valódi nemzetközi karmesterparádé. A verseny a Szegedi Szimfonikus Zenekar számára is igazi zenei maratont jelentett, hiszen a zenekart folyamatosan váltották a karmesterek a pódiumon. A versenyzők 12 zeneműből választhattak, amelyek Haydntól Bartókig szinte az egész zenetörténetet felölelték. Nayden Todorov, a Szófiai Filharmonikus Zenekar vezető karmestere és a zsűrielnök kiemelte, hogy a Nemzetközi Fricsay Ferenc Karmesterverseny páratlan lehetőséget biztosított a fiatal karmesterek számára, hiszen a világ klasszikus zenei krémje figyelte minden mozdulatukat. A verseny dobogósai Európa prominens szimfonikus zenekarait dirigálhatták vendégkarmesterként, így a tét is hatalmas volt. 

A verseny eredeti célja

Gyüdi Sándor felidézte, hogy az első, 2023-as verseny egyik legfontosabb célja Fricsay Ferenc örökségének méltó ápolása és népszerűsítése volt a világban. Fricsay Ferencet a 20. század egyik legzseniálisabb karmestereként méltatta, aki 1934 és 1944 között tíz éven át vezette a Szegedi Honvéd Gyalogezred zenekarát, később pedig a legnevesebb európai szimfonikus zenekarok karmestereként dolgozott, többek között a Berlini Operaház főzeneigazgatójaként is.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
