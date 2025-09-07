100 karmester közül választották ki a legjobbakat – egyikük a Szegedi Szimfonikusokat vezényli majd – galériával

Szeged vált a világ zenei fővárosává a múlt héten. Augusztus 31-én kezdődött és szeptember 7-én ért véget a II. Nemzetközi Fricsay Ferenc Karmesterverseny a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével. A dirigensek viadala a Korzó Zeneházban zajlott, de az eseményt online is követhették a klasszikus zene rajongói. A világ minden tájáról érkeztek versenyzők, de csak a négy legjobb győzedelmeskedhetett. A verseny két év múlva folytatódik, 2027-ben rendezik meg újra.

Lezajlott a nemzetközi karmesterverseny, izraeli származású lett az első helyezett. Fotó: Karnok Csaba

Megvannak a karmesterverseny legvirtuózabb versenyzői

Véget ér a több fordulós, második alkalommal megrendezett Fricsay Ferenc Karmesterverseny. A világon méltán híres verseny célja a magyar származású karmester kultuszának ápolása.

A megmérettetés nem csupán egy szimpla verseny volt, hanem valódi nemzetközi karmesterparádé: 54 országból érkeztek résztvevők, köztük 12 női karmester, a mezőny legidősebb versenyzője pedig 70 évesen Japánból érkezett. A több mint 400 videófelvétel közül közel 100 versenyző jutott be az első fordulóba, a második fordulóban már csak a résztvevők 20 százaléka léphetett színpadra. Végül a vasárnapi döntőben négy versenyző mutathatta be karmesteri tudását – tudtuk meg Gyüdi Sándortól, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatójától. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, ezt az is mutatja, hogy két megosztott harmadik helyezett lett, Vivan Ip Hong Kongból és Nicoló Azzena Olaszországból. A második helyezést a koreai Hyunsik Shin nyerte el, a dobogós első pedig az izraeli Misha Shekhtman lett.