Nagymamák titkai és gyerekek álmai állítják ki Balástyán

Szeptember utolsó hétvégéjén tíz kiállítás látható a XXV. Balástyai Falunapokon a hagyományos zöldség- és virágfesztivál mellett.

Tíz kiállítás, az első három

A porcelánbabákat Virágh Istvánné Nagy Éva a 2000-es évek előtt kezdte gyűjteni. Az első babát a még akkor meg sem született lányunokának vásárolta, a kollekciót később az egész család és ismerősök bővítették. A balástyai templom parókiáján 3 szobában a világ több országából származó közel ezer baba látható a falunapokon szeptember 26-án, 15 órától 18-ig, szombaton 10-től 18 óráig.

A Technikai Járművek Baráti Köre Balástya Közhasznú Egyesület 2006-ban alakult meg ezen a néven, és a mostani falunapokon számos régi motort, oldalkocsis motort, autót állítanak ki a Vadásztanya vendéglő parkolójában. A régi rádiók és írógépek sem maradhatnak el, hiszen Kreinicker Ferenc már több mint 30 éve gyűjti ezeket és még háztartási eszközöket is. Rádióból közel 800 darabja van, különlegességekkel, de van egy hatalmas zeneszekrénye is az 1950-es évekből.

Hímzések, koszorúk, rajzok

A kisteleki Tóth Lászlóné Sisák Ilona általános iskolásként, részben édesanyjától tanulta meg a kalocsai hímzés készítését. Sokáig nem jutott rá ideje, de az elmúlt 30 évben már ezzel foglalkozik: szép színes, kalocsai mintás asztalterítőket hímez, esetenként hófehérben állítja össze a régi mintákat. Rendszeresen kiállítja munkáit, ezúttal sok különlegeset mutat meg alkotásaiból.

Jójárt Rozália népi iparművész nagymamájától, Jójárt Istvánné Bitó Erzsébettől tanulta a szalmafonást. Felnőttként az 1980-as években készített szalmából font aratókoszorúkat. Csatlakozott a Dél-Alföldi Népművészeti Egyesülethez és rendszeresen részt vett a kiállításain. Az aratókoszorúkon kívül szalma- és csuhé bábuk, ajtó- és karácsonyi díszek, szalmaékszerek és egyéb használati és dísztárgyak is kikerülnek keze alól. A balástyai Települési Értéktár Bizottság idén januárban jegyezte be az aratókoszorú-készítést, mint helyi értéket.

Bősze István László maga is sokáig foglalkozott lovakkal, és 2008-ban fogadta tanyáján az akkori első osztályosokat, megőrizte lovas rajzaikat, összegyűjtött fotókat és más lovas emléktárgyakat. Ezeket mutatja be a falunapokon.