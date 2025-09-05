Pepsi, dohány és növények: kortárs csendéletkavalkád a Kiss Kunszt Galériában – galériával, videóval

Mi történik, ha egy Pepsi-flakon, egy cigarettásdoboz és néhány szobanövény találkozik a kortárs művészettel? A Kiss Kunszt Galéria legújabb kiállítása elsőre hétköznapi tárgyakat emel piedesztálra, ám a valóság jóval összetettebb.

A Kiss Kunszt Galéria a szeptember 4-i újranyitás alkalmával azonnal egy formabontó kiállítással tért vissza: ez a La Nature Morte. Fotó: Kis Zoltán.

A nyári bezárást követően extrán különleges tárlattal rukkolt elő a Kiss Kunszt Galéria

A nyári bezárást követően különleges tárlattal rukkolt elő a galéria: szeptember 4-i újranyitásuk alkalmából egy formabontó kiállítással tértek vissza, amely a La Nature Morte címet kapta. A tárlat megalkotója, Németh Ábel képzőművész elsősorban a tárgyak életével, az azokhoz fűződő kapcsolatunkkal és a fogyasztói kultúra önmagába harapó kígyóként ismétlődő logikájával foglalkozik. Olyan tömegtermékeket jelenít meg, amelyeket elszakít a gyártás rideg világától, és egyedivé formál vásznain.

– Ez egy organikus folyamat volt, körülbelül 10 hosszú év munkája ez. A pandémia alatti emberhiány terelte a figyelmem a növények közelségére – mondta Németh Ábel, képzőművész. Én alapvetően csendéletfestőnek vallom magam, a csendélet egy elfeledett, beporosodott műfaj, amelyet fel kell frissíteni, legalábbis én erre törekszem. A csendélet fogalmát szeretném megreformálni – folytatta.

Alkotói cél, ars poetika

Németh Ábel különleges festményeivel és technikájával mossa tisztára a csendélet fogalmát: alkotásain olyan hétköznapi tárgyakkal találkozhatunk, amelyek gyakorta mi, emberek nézőpontján kívülre esnek. Olyan elemek jelennek meg, amelyek nem csupán a jelent, hanem a múltat és az igazi retró hangulatot kombinálják.

– Nagyon szeretem ezt csinálni, a csendélet egy megtisztulni látszó fogalommá válik. A kortárs művészetben mindenből és bármiből lehet téma – fejtette ki a képzőművész. A munkásságon erősen hasonlít az ikonfestészethez, ugyanis olyan tárgyakat, hétköznapi dolgokat viszek vászonra, amelyek könnyen beazonosíthatóak mindenki számára – egészítette ki.

– A címek terén is törekszem az egyszerűségre, a munkáim esetében a címek csupán kiegészítői a képnek, semmiképpen sem veszik el a figyelmet a vizuális elemekről, a fókuszt mindenképpen a vizualitásra helyezem – folytatta.