szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

31°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Pepsi, dohány és növények: kortárs csendéletkavalkád a Kiss Kunszt Galériában – galériával, videóval

Címkék#Kiss Kunszt Galéria#formabontó#kiállítás

Pepsi-flakon, cigisdoboz és növények: hétköznapi tárgyak a művészet nyelvén. A Kiss Kunszt Galéria friss kiállítása különleges alkotásokkal feszegeti a határokat.

Kis Zoltán

Mi történik, ha egy Pepsi-flakon, egy cigarettásdoboz és néhány szobanövény találkozik a kortárs művészettel? A Kiss Kunszt Galéria legújabb kiállítása elsőre hétköznapi tárgyakat emel piedesztálra, ám a valóság jóval összetettebb. 

Kiss Kunszt Galéria
 A Kiss Kunszt Galéria a szeptember 4-i újranyitás alkalmával azonnal egy formabontó kiállítással tért vissza: ez a La Nature Morte. Fotó: Kis Zoltán. 

A nyári bezárást követően extrán különleges tárlattal rukkolt elő a Kiss Kunszt Galéria

A nyári bezárást követően különleges tárlattal rukkolt elő a galéria: szeptember 4-i újranyitásuk alkalmából egy formabontó kiállítással tértek vissza, amely a La Nature Morte címet kapta. A tárlat megalkotója, Németh Ábel képzőművész elsősorban a tárgyak életével, az azokhoz fűződő kapcsolatunkkal és a fogyasztói kultúra önmagába harapó kígyóként ismétlődő logikájával foglalkozik. Olyan tömegtermékeket jelenít meg, amelyeket elszakít a gyártás rideg világától, és egyedivé formál vásznain.

– Ez egy organikus folyamat volt, körülbelül 10 hosszú év munkája ez. A pandémia alatti emberhiány terelte a figyelmem a növények közelségére – mondta Németh Ábel, képzőművész. Én alapvetően csendéletfestőnek vallom magam, a csendélet egy elfeledett, beporosodott műfaj, amelyet fel kell frissíteni, legalábbis én erre törekszem. A csendélet fogalmát szeretném megreformálni – folytatta.

Alkotói cél, ars poetika 

Németh Ábel különleges festményeivel és technikájával mossa tisztára a csendélet fogalmát: alkotásain olyan hétköznapi tárgyakkal találkozhatunk, amelyek gyakorta mi, emberek nézőpontján kívülre esnek. Olyan elemek jelennek meg, amelyek nem csupán a jelent, hanem a múltat és az igazi retró hangulatot kombinálják.

– Nagyon szeretem ezt csinálni, a csendélet egy megtisztulni látszó fogalommá válik. A kortárs művészetben mindenből és bármiből lehet téma – fejtette ki a képzőművész. A munkásságon erősen hasonlít az ikonfestészethez, ugyanis olyan tárgyakat, hétköznapi dolgokat viszek vászonra, amelyek könnyen beazonosíthatóak mindenki számára – egészítette ki.

– A címek terén is törekszem az egyszerűségre, a munkáim esetében a címek csupán kiegészítői a képnek, semmiképpen sem veszik el a figyelmet a vizuális elemekről, a fókuszt mindenképpen a vizualitásra helyezem – folytatta.

Különleges tárlat a Kiss Kunszt Galériában

Fotók: Kis Zoltán

Jövőbeli tervek 

A galéria jövőjéről és programjairól Kiss Szilviával, a galéria vezetőjével beszélgettünk.

– Októberben lesz egy építészeti tematikájú kiállításunk, az építészet világnapja alkalmából, de számos izgalmas programmal készülünk a későbbiekben is – mondta a galériavezető.

Ezen túl, a korábbi nagy sikernek örvendő Artist Talk eseményt is folytatják, amelynek főszereplője Németh Ábel és kiállítása lesz. A beszélgetést Bán Blanka művészettörténész vezeti majd. Az érdeklődők mélyebb betekintést kaphatnak a képzőművész munkásságába. A hagyományokhoz hűen ételkülönlegességekkel várják majd az odalátogatókat, amely ez alkalommal is a művész kiállításához passzoló egyedi menüsort jelent.

Fontos információk az eseménnyel kapcsolatban 

  • Időpont: szeptember 25. (18:00)
  • Helyszín: Kiss Kunszt Galéria (Takaréktár utca 1.)

– Számomra a kiállításnak egy retró hangulata van, a fogyasztói kultúrát ragadja meg többek között, így mindenképpen olyan ételekben gondolkodunk, amelyek teljes mértékben passzolnak majd a kiállított alkotások hangulatához – mondta Kiss Szilvia.

Egyéb programok

A Kiss Kunszt Galéria az Élményséta kulturális tematikájú körútjának egy meghatározó állomása lesz, de emellett számos különlegességet tekinthetnek meg a program résztvevői.

– Az Élményséta vezetője keresett meg, akik tematikus sétákat szerveznek Szeged szerte, ezúttal a művészet lesz a középpontban, ennek leszünk mi egy megállója – mondta a Kiss Kunszt Galéria vezetője.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu