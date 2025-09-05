1 órája
Pepsi, dohány és növények: kortárs csendéletkavalkád a Kiss Kunszt Galériában – galériával, videóval
Pepsi-flakon, cigisdoboz és növények: hétköznapi tárgyak a művészet nyelvén. A Kiss Kunszt Galéria friss kiállítása különleges alkotásokkal feszegeti a határokat.
Mi történik, ha egy Pepsi-flakon, egy cigarettásdoboz és néhány szobanövény találkozik a kortárs művészettel? A Kiss Kunszt Galéria legújabb kiállítása elsőre hétköznapi tárgyakat emel piedesztálra, ám a valóság jóval összetettebb.
A nyári bezárást követően extrán különleges tárlattal rukkolt elő a Kiss Kunszt Galéria
A nyári bezárást követően különleges tárlattal rukkolt elő a galéria: szeptember 4-i újranyitásuk alkalmából egy formabontó kiállítással tértek vissza, amely a La Nature Morte címet kapta. A tárlat megalkotója, Németh Ábel képzőművész elsősorban a tárgyak életével, az azokhoz fűződő kapcsolatunkkal és a fogyasztói kultúra önmagába harapó kígyóként ismétlődő logikájával foglalkozik. Olyan tömegtermékeket jelenít meg, amelyeket elszakít a gyártás rideg világától, és egyedivé formál vásznain.
– Ez egy organikus folyamat volt, körülbelül 10 hosszú év munkája ez. A pandémia alatti emberhiány terelte a figyelmem a növények közelségére – mondta Németh Ábel, képzőművész. Én alapvetően csendéletfestőnek vallom magam, a csendélet egy elfeledett, beporosodott műfaj, amelyet fel kell frissíteni, legalábbis én erre törekszem. A csendélet fogalmát szeretném megreformálni – folytatta.
Alkotói cél, ars poetika
Németh Ábel különleges festményeivel és technikájával mossa tisztára a csendélet fogalmát: alkotásain olyan hétköznapi tárgyakkal találkozhatunk, amelyek gyakorta mi, emberek nézőpontján kívülre esnek. Olyan elemek jelennek meg, amelyek nem csupán a jelent, hanem a múltat és az igazi retró hangulatot kombinálják.
– Nagyon szeretem ezt csinálni, a csendélet egy megtisztulni látszó fogalommá válik. A kortárs művészetben mindenből és bármiből lehet téma – fejtette ki a képzőművész. A munkásságon erősen hasonlít az ikonfestészethez, ugyanis olyan tárgyakat, hétköznapi dolgokat viszek vászonra, amelyek könnyen beazonosíthatóak mindenki számára – egészítette ki.
– A címek terén is törekszem az egyszerűségre, a munkáim esetében a címek csupán kiegészítői a képnek, semmiképpen sem veszik el a figyelmet a vizuális elemekről, a fókuszt mindenképpen a vizualitásra helyezem – folytatta.
Különleges tárlat a Kiss Kunszt GalériábanFotók: Kis Zoltán
Jövőbeli tervek
A galéria jövőjéről és programjairól Kiss Szilviával, a galéria vezetőjével beszélgettünk.
– Októberben lesz egy építészeti tematikájú kiállításunk, az építészet világnapja alkalmából, de számos izgalmas programmal készülünk a későbbiekben is – mondta a galériavezető.
Ezen túl, a korábbi nagy sikernek örvendő Artist Talk eseményt is folytatják, amelynek főszereplője Németh Ábel és kiállítása lesz. A beszélgetést Bán Blanka művészettörténész vezeti majd. Az érdeklődők mélyebb betekintést kaphatnak a képzőművész munkásságába. A hagyományokhoz hűen ételkülönlegességekkel várják majd az odalátogatókat, amely ez alkalommal is a művész kiállításához passzoló egyedi menüsort jelent.
Fontos információk az eseménnyel kapcsolatban
- Időpont: szeptember 25. (18:00)
- Helyszín: Kiss Kunszt Galéria (Takaréktár utca 1.)
– Számomra a kiállításnak egy retró hangulata van, a fogyasztói kultúrát ragadja meg többek között, így mindenképpen olyan ételekben gondolkodunk, amelyek teljes mértékben passzolnak majd a kiállított alkotások hangulatához – mondta Kiss Szilvia.
Egyéb programok
A Kiss Kunszt Galéria az Élményséta kulturális tematikájú körútjának egy meghatározó állomása lesz, de emellett számos különlegességet tekinthetnek meg a program résztvevői.
– Az Élményséta vezetője keresett meg, akik tematikus sétákat szerveznek Szeged szerte, ezúttal a művészet lesz a középpontban, ennek leszünk mi egy megállója – mondta a Kiss Kunszt Galéria vezetője.
Szegedi hírek
- Súlyos baleset péntek reggel: kerékpárost gázoltak el a városban
- Ingyenes jogosítvány középiskolásoknak: Szegeden is indul az ingyenes jogsi-program
- Így laknak a szegedi egyetemisták havi tízezerből – megnéztük, mit kapnak érte – galériával, videóval
- Meghekkelték az időt: a szegedi fizikusok olyasmit tettek, amiről eddig csak sci-fikben lehetett hallani
- Mit rejtenek a biciklikocsik? Furcsa szállítmány bukkant fel Szegeden – galériával, videóval