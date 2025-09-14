Egy apró település Csongrád-Csanádban, ahol a régi kocsma faluházzá, a lajtoskocsi emlékké vált – galériával

Klárafalva a 43-as főútvonal metszésébe fekszik; Makóhoz van közelebb, de a megyeszékhely járásához tartozik. Szerény lélekszámú, mindössze 435 lakossal bíró, néhány utcás falu, történelme pedig igen viharosan alakult – így aztán nem csoda, hogy a klárafalvi képeslapok egyikére sem kerülhetett igazi műemlék. Amúgy kedves, barátságos település, aprócska központja pedig hangulatos.

A klárafalvi képeslapok egyikén a piros lajtoskocsit örökítettük meg. Fotó: Szabó Imre

A falu névadója Szent Klára volt

A falu területe valószínűleg már a népvándorlás korában is népszerű szálláshely lehetett. Ezt bizonyítja egy avar kori régészeti lelet, egy nagyszíjvég dísze, ami vágtázó lovas harcost ábrázol nyilazás közben. Magát a tárgyat a Nemzeti Múzeumban őrzik, de a falu címerében is felbukkan ábraként.

A község a honfoglalás kora óta létezik, eredetileg Varsánytófalunak hívták és így szerepel egy 1256-os adománylevélben is. Klárafalvaként először 1488-ban szerepel egy dokumentumban; a névadó Szent Klára, aki – érdekes – nem csak a hímzők, de a televíziósok védőszentje is, mert ágyban fekvő betegként a távolból nézte a szentmiséket. A falu első templomát is az ő tiszteletére szentelték fel, ez aztán a török időkben elpusztult, a terület pedig elnéptelenedett. A 18. század végén, magyarcsanádi dohánykertészek jóvoltából született újjá.