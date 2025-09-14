56 perce
Egy apró település Csongrád-Csanádban, ahol a régi kocsma faluházzá, a lajtoskocsi emlékké vált – galériával
A Maros menti falu apró, történelme viharos volt, mégis derűs nyugalmat áraszt. A klárafalvi képeslapok erről tanúskodnak.
Klárafalva a 43-as főútvonal metszésébe fekszik; Makóhoz van közelebb, de a megyeszékhely járásához tartozik. Szerény lélekszámú, mindössze 435 lakossal bíró, néhány utcás falu, történelme pedig igen viharosan alakult – így aztán nem csoda, hogy a klárafalvi képeslapok egyikére sem kerülhetett igazi műemlék. Amúgy kedves, barátságos település, aprócska központja pedig hangulatos.
A falu névadója Szent Klára volt
A falu területe valószínűleg már a népvándorlás korában is népszerű szálláshely lehetett. Ezt bizonyítja egy avar kori régészeti lelet, egy nagyszíjvég dísze, ami vágtázó lovas harcost ábrázol nyilazás közben. Magát a tárgyat a Nemzeti Múzeumban őrzik, de a falu címerében is felbukkan ábraként.
A község a honfoglalás kora óta létezik, eredetileg Varsánytófalunak hívták és így szerepel egy 1256-os adománylevélben is. Klárafalvaként először 1488-ban szerepel egy dokumentumban; a névadó Szent Klára, aki – érdekes – nem csak a hímzők, de a televíziósok védőszentje is, mert ágyban fekvő betegként a távolból nézte a szentmiséket. A falu első templomát is az ő tiszteletére szentelték fel, ez aztán a török időkben elpusztult, a terület pedig elnéptelenedett. A 18. század végén, magyarcsanádi dohánykertészek jóvoltából született újjá.
Klárafalvi képeslapokFotók: Szabó Imre
A klárafalvi képeslapok derűs nyugalma
Klárafalva nevezetességei közül megörökítettük a most 90 esztendős, a Szent Kereszt tiszteletére felszentelt templomot. Hossza tizenhat, szélessége pedig négy méter. Puritán, csak a homlokfala díszített. Ennek közelében található a világháborús hősök 2019-ben felállított emlékműve is. A süttői mészkőből álló, négy méter magas szobor két, egymástól különálló elemből áll, Simor Márton szobrászművész alkotása. És ha már itt járunk, érdemes egy pillantást vetni a falu múltjának egy érdekes relikviájára is. A háziorvosi rendelő előtti téren tekinthető meg az egykori klárafalvi önkéntes tűzoltóegylet szépen felújított lajtos kocsija, amit eredetileg lovak húztak és nagyobb mennyiségű vizet tudtak vele szállítani. A településnek egyébként van egy kis helytörténeti gyűjteménye is.
Megörökítettük a faluház két esztendeje felújított épületét is. Ennek érdekessége: valaha kocsma működött benne.
