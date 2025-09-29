szeptember 29., hétfő

Formabontó produkció

2 órája

Varázslat vár a bábszínpadon, ahol Presits Tamás új dallamvilággal énekli Kányádi verseit – galériával, videóval

Címkék#báb#Szegedi Kövér Béla Bábszínház#megzenésített#Kányádi Sándor#vers#bemutató

Meglepetések sokaságát rejtő, hatalmas pop-up könyvek adják a Kövér Béla Bábszínház legújabb bemutatójának díszletét. A Költögető című előadásban Kányádi Sándor megzenésített versei hangzanak el vadiúj dallamvilággal Presits Tamás előadásában. A darab különlegessége, hogy a gyerekek is aktívan belekapcsolódhatnak a játékba.

Delmagyar.hu

A színek, a formák, a ritmus és a muzsika összjátéka adja a szegedi Kövér Béla Bábszínház legújabb produkciójának zamatát. No, meg Kányádi Sándor. A Költögető című előadás ugyanis a Kossuth-díjas, erdélyi származású költő gyermekverseit fűzi láncba énekelve sok-sok meglepetéssel.   

költögető
A Költögető előadásban Presits Tamás varázsolja el a gyerekeket: egy személyben mesélő, bábszínész, zeneszerző és muzsikus is. Fotó: Karnok Csaba

Presits Tamás egyszemélyes varázslata

Kiss Ágnes igazgató elmondta, hogy tájelőadásnak alkották a Költögető című produkciót, amelyet óvodákba, osztálytermekbe és könyvtárakba is el tudnak vinni. A darabot Schneider Jankó, a bábszínház művészeti vezetője rendezte, és gyakorlatilag Presits Tamás kitűnő színészi és zenészi kvalitásait aknázta ki, aki egy személyben mesélője, szereplője, bábszínésze, zeneszerzője, muzsikusa, bírája, porondmestere, egy szóval: mindenese az előadásnak. 

Kiss Ágnes arra is rámutatott, hogy aki hallotta már a Kaláka együttest valaha is muzsikálni, bizonyosan hallott már Kányádi Sándor megzenésített versei közül néhányat, ugyanis Gryllus Vilmosék rengeteg költeményét feldolgozták. A Költögető előadásban azonban nem a megszokott dallamok csendülnek majd fel, Presits Tamás ugyanis minden elhangzó költeménynek új dallamvilágot álmodott, amelyekből a hétfői sajtótájékoztatón ízelítőt is adott. Fülbemászó, pergő ritmusú, játékos, a költemények életvidám, sokszor huncut hangulatát híven sugárzó dalokat hallhattunk. 

Költögető: pop-up könyvekben élednek Kányádi Sándor versei 

A kapott ízelítő alkalmával azzal is szembesülhettünk, hogy a Költögetőnek nem csak muzsikája, de látványvilága is magával ragadó. A díszletet a négy évszakhoz illeszkedően Varga Gábor Farkas által tervezett, négy óriási pop-up könyv adja, amelyek minden oldalának minden négyzetcentiméterén új izgő-mozgó vagy éppen sürgő-forgó titok tárul fel az előadás előrehaladtával. 

A gyerekek ráadásul korántsem csak passzív befogadói az interaktív előadásnak. Van, hogy esőfelhőt kell elfújniuk, de az is előfordul, hogy két táborban szurkolhatnak a kecskének vagy éppen a szúnyognak. 

Különleges, ingyenes bábkiállításra készülnek

A sajtótájékoztatón Kiss Ágnes azt is bejelentette, hogy a Fekete Házban hamarosan nyíló óvodatörténeti kiállításához társulatuk is kapcsolódik egy izgalmas bábkiállítással. Október 6. és 19. között ingyenesen lesz megtekinthető a bábszínház épületében berendezett kiállítás, óránként válthatják majd egymást a turnusok, óvodásokat és iskolásokat egyaránt várnak.

