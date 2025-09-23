Szent Gellért Fesztivál
A Szegedi Szimfonikusok koncertje megtöltötte zenével a szegedi dómot – galériával
Érzéki hangok csendültek fel hétfő este a szegedi dómban. A Szegedi Szimfonikus zenekar Yoon Kuk Lee karmester és Balázs-Piri Soma közreműködésével adott felejthetetlen koncertet.
Különleges zenei koncertet adtak hétfő este a Szegedi dóm falai között.
A Szent Gellért Fesztivál keretei között csendült fel Haydn Bevezetés a Krisztus hét utolsó szava című műhöz, Mozart Zongoraverseny Nr. 17, KV 453 és Brahms 4. szimfónia E-moll, Op. 98 darabjai. A Szegedi Szimfonikusokat Yoon Kuk Lee karmester vezényelte, zongorán pedig Balázs-Piri Soma lépett fel.
A Szent Gellért Fesztivál hétfő esti koncertFotók: Gémes Sándor
