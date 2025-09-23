szeptember 23., kedd

Tekla névnap

20°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szent Gellért Fesztivál

2 órája

A Szegedi Szimfonikusok koncertje megtöltötte zenével a szegedi dómot – galériával

Címkék#dóm#Szent Gellért Fesztivált#Yoon Kuk Le#Balázs-Piri Soma

Érzéki hangok csendültek fel hétfő este a szegedi dómban. A Szegedi Szimfonikus zenekar Yoon Kuk Lee karmester és Balázs-Piri Soma közreműködésével adott felejthetetlen koncertet.

Delmagyar.hu

Különleges zenei koncertet adtak hétfő este a Szegedi dóm falai között.

A Szegedi Szimfonikusok koncertje a szegedi dómban és a hallgató közönség
Különleges koncertet adtak elő a szegedi dóm falai között. Fotó: Gémes Sándor

A Szent Gellért Fesztivál keretei között csendült fel Haydn Bevezetés a Krisztus hét utolsó szava című műhöz, Mozart Zongoraverseny Nr. 17, KV 453 és Brahms 4. szimfónia E-moll, Op. 98 darabjai. A Szegedi Szimfonikusokat Yoon Kuk Lee karmester vezényelte, zongorán pedig Balázs-Piri Soma lépett fel.

A Szent Gellért Fesztivál hétfő esti koncert

Fotók: Gémes Sándor

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu