A Szegedi Szimfonikusok koncertje megtöltötte zenével a szegedi dómot – galériával

Különleges zenei koncertet adtak hétfő este a Szegedi dóm falai között.

A Szent Gellért Fesztivál keretei között csendült fel Haydn Bevezetés a Krisztus hét utolsó szava című műhöz, Mozart Zongoraverseny Nr. 17, KV 453 és Brahms 4. szimfónia E-moll, Op. 98 darabjai. A Szegedi Szimfonikusokat Yoon Kuk Lee karmester vezényelte, zongorán pedig Balázs-Piri Soma lépett fel.