„Szeretném, ha mindenki tudná, hogy nincs egyedül” – érzelmi segítségnek szánja verseit az SMA-beteg Gora Patrícia

A 20 éves Gora Patrícia bakancslistás vágya volt, hogy könyvet adjon ki. Az SMA-val, azaz izomsorvadással járó genetikai betegséggel élő szegedi nő másfél éves kora óta van kerekesszékhez kötve, élete nagy részében verseket írt. Ezekből adott ki most egy kötetet Megélni, átérezni, vele együtt élni címmel. A könyvbemutatót kedden tartották a Kapcában.

A könyvbemutatón arról is szó esett, miért nem hiszik el sokan, hogy egy kerekesszékes ember is képes ilyen teljesítményre. Fotó: Karnok Csaba

Gondolataiddal nem vagy egyedül – üzenik Patrícia versei

Patrícia lapunknak elmesélte, komolyabban 12 éves kora óta foglalkozik költészettel. Az eddig csak a fióknak írt versekből állított össze egy 75 oldalas kötetet, melyet magánkiadásban publikált.

– Vannak benne szerelmes versek, a természethez kötődő írások és a halállal, elmúlással foglalkozók is. Azért írtam ezeket, hogy másoknak segítsek. Hogy érezzék, ha ilyen gondolatok foglalkoztatják őket, nincsenek vele egyedül: életünk során ezen mindannyian átesünk – fogalmazott. Hozzátette, szeretne sorstársainak is üzenni azzal, hogy verseskötetet adott ki.

– Sokan azt gondolják, hogy így nem lehet teljes vagy boldog életet élni és hogy nincs kiút a betegségből. Szeretném, ha mindenkiben tudatosodna, hogy nincsenek egyedül – mondta Patrícia.

Őszintén vallott könyvbemutatóján a kerekesszékes szerző

A könyvbemutatóra a Nemadomfel Alapítvány tagjain kívül számos barát és családtag is érkezett, szinte teljesen meg is töltötték a Kapca nagy rendezvénytermét. Patrícia egy kérdés kapcsán elmesélte, mivel kerekesszékes, sokan meglepődnek, hogy verseket ír.

– Nem gondolják, hogy én is le tudok tenni valamit az asztalra – fogalmazott.

A résztvevők több verset is meghallgathattak a program során, Patrícia egykori szaktársa, Neumajer Sára mellett a Szegedi Nemzeti Színház színésze, Szívós László is felolvasott a kötetből, mely már megvásárolható a nagyobb könyvesboltokban.