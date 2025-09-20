2 órája
Színházi játszótér, ami gyógyít és összeköt: új kreatív műhelyek nyíltak a Kooperáló berkeiben
Új dimenziókat nyit az önismeret és a társas kapcsolatok fejlesztése terén a Szegedi Nemzeti Színház korosztályokon átívelő színházpedagógiai alkotótere. A Kooperáló csapata újra szélesre tárja felnőtt játszóterének kapuit, ráhangoló foglalkozásokkal spékelik a színházi előadásélményt, sőt terápiás foglalkozás-sorozatot is indítanak.
Felettébb izgalmasnak ígérkező újdonságokkal bővítette programjainak palettáját a Szegedi Nemzeti Színház Kooperáló színházpedagógiai alkotótere. Noha a kínálat bővült, a küldetés mit sem változott: továbbra is a kreativitás, az önismeret és a társas kapcsolatok fejlesztése jegyében hívják önfeledt játékra és kísérletezésre a különböző korosztályokat.
Előtérben az élmény: a felnőtteket is játékra hívja a Kooperáló csapata
Az évad egyik legnagyobb újdonsága, hogy újraindul a Szektor, a felnőttek színházi játszótere. A kéthetente, vasárnaponként megrendezett alkalmakon a 18 év felettiek játékos, színházi gyakorlatokon keresztül kapcsolódhatnak egymáshoz és persze önmagukhoz.
Új programként indul az Előtér, amely az esti színházi előadásokat megelőző ráhangoló foglalkozásokat kínál. Októberben A szent és az Oltalomkeresők című produkciókhoz kapcsolódóan tartják a balett teremben egy órával a kezdés előtt.
– Különböző drámás játékok és gyakorlatok segítségével járjuk körül az adott előadás formai és tartalmi világát. Ezzel nemcsak a ráhangolódást segítjük, hanem a befogadás élményét is fokozzuk – mondta el Kállai Ákos színház- és drámapedagógus, a Kooperáló vezetője.
Novemberben pedig elindul az Én a Te helyedben című színházi terápiás foglalkozás-sorozat két Gordon-tréner vezetésével. A program az emberi kapcsolatok működésére fókuszál, különösen arra, hogyan lehet hatékonyan segíteni másokon, és hogyan lehet nemet mondani a saját lelki egészségünk védelmében.
„Kollabban” a kreativitás, avagy mélymerülés a drámapedagógiában
A Kooperáló évada Kollab elnevezésű szakmai hétvégével rajtol október 4–5-én a Szegedi Nemzeti Színház próbatermeiben és a Reök-palotában. A résztvevők szakértők vezetésével ismerkedhetnek meg a drámapedagógia, művészetterápia, a bábterápia, a vitaszínház és a kapcsolódó nevelés módszertanával.
– A fókuszban a művészeti alapú személyiség- és készségfejlesztés áll. A gyakorlati programokban a résztvevők nemcsak eszközöket, de élményeket is kapnak – fűzte hozzá Kállai Ákos.
A szakmai hétvégén délutánonként előadással mutatkozik be a Kooperáló gyerek- és kamaszcsoportja, esténként pedig a formabontó Minden ember halandó című vitaszínházi előadást tekinthetik meg a résztvevők.
Fókuszban a jövő: alkotóműhelyek minden korosztálynak
Az újdonságokon túl a Kooperáló Placc és Bázis elnevezésű alkotóműhelyei is futnak tovább: előbbi az általános iskolás, utóbbi a középiskolások színjátszó terepe. A Placc csoportba még várnak jelentkezőket a hónap végéig a színház honlapján keresztül. A műhelyeket Szalai Kinga, valamint az új csapattag, a Marosvásárhelyen végzett Ádám Kornél vezeti, aki színészként a Kakukkfészek című előadásban mutatkozott be Szegeden.
Tovább folytatódik a Körtér program, amely iskolai közösségeknek kínál drámapedagógiai foglalkozásokat. Ezek egyszerre segítenek a közösségformálásban és az iskolai tananyag vagy egy-egy színházi előadás feldolgozásában.
Szintén a fiatalokat célozza meg a Codename: O/A című programsorozat, amely az opera műfaját népszerűsíti a színházbarátok reménybeli, következő generációja körében.
– A zenei történetmesélésen keresztül dolgozzuk fel a kamaszokat érintő érzelmi kérdéseket. Olyan témákat járunk körbe, amelyek a serdülők legfőbb lelki dilemmáira rezonálnak – mondta Kállai Ákos.
A Kooperáló saját előadásai is új lendületet kapnak. Sziládi Hajna színésznő részvételével a Minden ember halandó és a Kék Tesla című produkciókkal nemcsak osztályokat várnak, de a vita- és részvételi színházi előadás az évad során havi rendszerességgel szerepel a Szegedi Nemzeti Színház műsorán is.
