Új fejezet

34 perce

Friss bemutatók és régi kedvencek: így indul a Kövér Béla Bábszínház új évada

Címkék#báb#évad#Kövér Béla Bábszínház#Szeged

Ha szeptember, akkor egy következő fejezet. Pezsgővel és himnusszal indult a szegedi Kövér Béla Bábszínház új évada, amelyben a közönséget merész kísérletek, friss bemutatók és a régi kedvencek egyaránt várják. A társulathoz új művészek is csatlakoztak, Kiss Ágnes igazgató pedig pályafutása alatt először saját rendezéssel is színpadra lép.

Berecz Blanka

Pezsgővel, himnusszal és rengeteg tervvel elindult a Kövér Béla Bábszínház új évada. Szeptembertől nemcsak eddig még nem ismert előadások lesznek, de a legnépszerűbb darabok is a repertoáron maradnak. Az idei szezonban, az igazgatói pályafutása alatt először Kiss Ágnes rendezésében is műsorra kerül egy bábjáték. 

Kövér Béla Bábszínház új évada
Rengeteg tervvel és céllal indult a Kövér Béla Bábszínház új évada. Fotó: Gémes Sándor.

A Kövér Béla Bábszínház új évada ezekkel az előadásokkal érkezik

Több újdonsággal is találkozhatunk a színfalak előtt. Bátor kísérletekkel, minden korosztályt kiszolgáló előadásokkal és rendezvényekkel készül a szegedi Kövér Béla Bábszínház.

Szeptember első heteiben az Egy kupac kifli bábjáték kezdődik, amiben két új színművész is megmutatja magát. Russa Karina és Janicsek Péter új arcként mutatkoznak be, mellettük pedig a közönség régi kedvence, Pergel Anna is feltűnik majd a darabban. 

Szeptemberben érkezik még a Költögetők című előadás, ami Presits Tamás egyszemélyes produkciója lesz. Az idei évben őket követi még a Hej, tulipán és a Csipkerózsika bábelőadás. A békéscsabai bábszínház Hej, tulipán produkciója a legkisebbekhez, a csecsemőkhöz szól, míg a Csipkerózsika különleges megközelítésben vizsgálja, mi történik a száz évnyi álom alatt, és felveti a kérdést: van-e jogunk beleszólni mások jövőjébe. 

Az újdonságok mellett repertoáron marad a felnőtteknek szóló bábelőadás is, A Patkányfogó Projekt, melynek főszereplője egy makettvárosban mozgó GoPro kamera, a cselekményt az ő szemszögéből látjuk. 

Ez egy nagyon progresszív előadás, fontos esztétikai kérdéseket vet fel a bábművészetben, de reflektál a robotika világunkban való betörésére is

 – fogalmazott lapunknak Kiss Ágnes igazgató. 

Kiss Ágnes igazgató saját rendezése is színpadra kerül, miközben továbbra is fontos feladatának tartja, hogy a Kövér Béla Bábszínház magas szakmai mércével, ugyanakkor nyitottan és progresszíven működjön. 

– A legfontosabb, hogy színes, izgalmas és virulens évadot zárhassunk magunk mögött. Ehhez persze szükség van kreativitásra, kitartásra és nem utolsó sorban pénzre – összegezte az évadnyitót az igazgató. 

Fotó: Gémes Sándor 

Az évad második fele

Az évad második felében, azaz februárban indul a Lóri fantáziavilágban című darab, márciusban érkezik a Fityfirity és A rókaszemű menyecske, majd májusban őket követi a Bolyongó. Repertoáron marad:

  • Történetek a kutyusról meg a cicusról
  • Rózsa Sándor tréfája
  • Tündérkeresztanya
  • Ha lúd, legyen kövér
  • Plim, plim
  • Pont, pont, mint te!
  • Rókus mókus
  • Nyuszi, hopp!
  • Kukucs

Emellett jönnek majd az Kövér Béla Bábszínház egyéb rendezvényei is, feltűnnek majd az autómentes napon, a Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon, a karácsonyi vásáron és sok más saját vagy városi eseményen. 

 

