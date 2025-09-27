A gyerekszáj kendőzetlenül őszinte ítéletet mondott az ELI-ALPS Kutatók Éjszakája programjáról – galériával, videóval

Családok sokaságát vonzotta ezúttal is a Kutatók Éjszakája programsorozat az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézetbe pénteken. Az este nemcsak a lézerfizika megszállottjainak szólt. Látványos, játékos, interaktív programokkal vezették be a látogatókat a fény és anyag találkozásának izgalmas világába.

Az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet fizikusai az idei Kutatók Éjszakája alkalmával is kitettek magukért a tudománynépszerűsítés terén. Fotó: Gémes Sándor

Megtudhatták, hogyan működik egy nagyintenzitású lézer, megérinthették a jövő technológiáinak alkatrészeit, VR-szemüveggel kalandozhattak virtuális laboratóriumban, lézersakkozhattak vagy éppen a kvantumkaszinóban tesztelhették szerencséjüket a kutatóintézetben. Az ELI-ALPS kutatói most is keresztrejtvény-kihívással fokozták a látogatói élményt, amelynek megoldásához segítséget hatalmas fitneszlabdákra felírt titkos megoldókulcsok jelentettek.

„Jedi vagy varázsló?” – a Kutatók Éjszakája legvarázslatosabb pillanata az ELI-ALPS-ban

Az ELI-ALPS Kutatók Éjszakája egyik legnépszerűbb programja idén is Ábrók Levente asztala volt, aki folyékony nitrogénes kísérleteket mutatott be. Ott-jártunkkor éppen elcsíptük, amint a gyerekszáj kendőzetlen őszinteséggel mondott ítéletet a programról.