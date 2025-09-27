szeptember 27., szombat

4 órája

A gyerekszáj kendőzetlenül őszinte ítéletet mondott az ELI-ALPS Kutatók Éjszakája programjáról – galériával, videóval

Címkék#ELI ALPS#lézerfizika#Kutatók Éjszakája

Lézerek, füst, lebegés és egy mondat, amitől egy pillanatra mindenkinek elakadt a szava. Gyerekszáj mondott kendőzetlen őszinteséggel ítéletet a Kutatók Éjszakája ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézetben rendezett programjáról. Aki hallotta, biztosan nem felejti el.

Delmagyar.hu

Családok sokaságát vonzotta ezúttal is a Kutatók Éjszakája programsorozat az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézetbe pénteken. Az este nemcsak a lézerfizika megszállottjainak szólt. Látványos, játékos, interaktív programokkal vezették be a látogatókat a fény és anyag találkozásának izgalmas világába.

Az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet fizikusai az idei Kutatók Éjszakája alkalmával is kitettek magukért a tudománynépszerűsítés terén. Fotó: Gémes Sándor

Megtudhatták, hogyan működik egy nagyintenzitású lézer, megérinthették a jövő technológiáinak alkatrészeit, VR-szemüveggel kalandozhattak virtuális laboratóriumban, lézersakkozhattak vagy éppen a kvantumkaszinóban tesztelhették szerencséjüket a kutatóintézetben. Az ELI-ALPS kutatói most is keresztrejtvény-kihívással fokozták a látogatói élményt, amelynek megoldásához segítséget hatalmas fitneszlabdákra felírt titkos megoldókulcsok jelentettek.

„Jedi vagy varázsló?” – a Kutatók Éjszakája legvarázslatosabb pillanata az ELI-ALPS-ban 

Az ELI-ALPS Kutatók Éjszakája egyik legnépszerűbb programja idén is Ábrók Levente asztala volt, aki folyékony nitrogénes kísérleteket mutatott be. Ott-jártunkkor éppen elcsíptük, amint a gyerekszáj kendőzetlen őszinteséggel mondott ítéletet a programról.

Jedi vagy varázsló? – a Kutatók Éjszakája legvarázslatosabb pillanata az ELI-ALPS-ban

Fotók: Gémes Sándor

A kísérletvezető roppanós chips-szé változtatott salátaleveleket, lufit zsugorított, majd a következő látványos kísérletben éppen egy füstölgő korong táncolt lebegve egy másik korong alatt, amikor egy új kisfiú érkezett az asztalhoz, aki hangosan megkérdezte a fizikusra mutatva: „Ő kicsoda?”. Mire egy másik kisfiú átszellemült arccal vágta rá: „Nem tudom, de jedi vagy varázsló.”

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

