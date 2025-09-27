4 órája
A gyerekszáj kendőzetlenül őszinte ítéletet mondott az ELI-ALPS Kutatók Éjszakája programjáról – galériával, videóval
Lézerek, füst, lebegés és egy mondat, amitől egy pillanatra mindenkinek elakadt a szava. Gyerekszáj mondott kendőzetlen őszinteséggel ítéletet a Kutatók Éjszakája ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézetben rendezett programjáról. Aki hallotta, biztosan nem felejti el.
Családok sokaságát vonzotta ezúttal is a Kutatók Éjszakája programsorozat az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézetbe pénteken. Az este nemcsak a lézerfizika megszállottjainak szólt. Látványos, játékos, interaktív programokkal vezették be a látogatókat a fény és anyag találkozásának izgalmas világába.
Megtudhatták, hogyan működik egy nagyintenzitású lézer, megérinthették a jövő technológiáinak alkatrészeit, VR-szemüveggel kalandozhattak virtuális laboratóriumban, lézersakkozhattak vagy éppen a kvantumkaszinóban tesztelhették szerencséjüket a kutatóintézetben. Az ELI-ALPS kutatói most is keresztrejtvény-kihívással fokozták a látogatói élményt, amelynek megoldásához segítséget hatalmas fitneszlabdákra felírt titkos megoldókulcsok jelentettek.
„Jedi vagy varázsló?” – a Kutatók Éjszakája legvarázslatosabb pillanata az ELI-ALPS-ban
Az ELI-ALPS Kutatók Éjszakája egyik legnépszerűbb programja idén is Ábrók Levente asztala volt, aki folyékony nitrogénes kísérleteket mutatott be. Ott-jártunkkor éppen elcsíptük, amint a gyerekszáj kendőzetlen őszinteséggel mondott ítéletet a programról.
Jedi vagy varázsló? – a Kutatók Éjszakája legvarázslatosabb pillanata az ELI-ALPS-banFotók: Gémes Sándor
A kísérletvezető roppanós chips-szé változtatott salátaleveleket, lufit zsugorított, majd a következő látványos kísérletben éppen egy füstölgő korong táncolt lebegve egy másik korong alatt, amikor egy új kisfiú érkezett az asztalhoz, aki hangosan megkérdezte a fizikusra mutatva: „Ő kicsoda?”. Mire egy másik kisfiú átszellemült arccal vágta rá: „Nem tudom, de jedi vagy varázsló.”
