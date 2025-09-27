szeptember 27., szombat

Tudományvarázs

1 órája

DNS a banánból, sajtkóstoló és boszorkányok – Vásárhelyen minden megtörtént egyetlen éj alatt

Címkék#boszorkánykonyha#Kutatók Éjszakája#drónbemutató

Huszonkétféle programon keresztül lehetett bebarangolni szeptember 26-án, pénteken, Hódmezővásárhelyen, a SZTE Mezőgazdasági Kar épületét. Előadás hangzott el a lovak kommunikációjáról, volt vadétel- és sajtkóstoló, de a boszorkánykonyha rejtelmei is felsejlettek a Kutatók Éjszakája programon.

Kovács Erika

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara Kutatók Éjszakája nevű rendezvénye minden korosztálynak tartogatott izgalmas és interaktív programokat.

Kutatók éjszakája Hódmezővásárhelyen.
 A Kutatók Éjszakája érdekes programokat tartogatott. Fotó: Kovács Erika

Hogyan lehet a kehességet gyógynövénnyel kezelni?

A Lovak hangján elnevezésű program a lovak akusztikus kommunikációjába kalauzolta el az érdeklődőket. Vadgasztro – Az erdőtől az asztalig címmel közös főzésbe is bekapcsolódhattak a vásárhelyiek, akik vadhúsból készült ételeket is kóstolhattak. A kehesség gyógynövényes kezeléséről, a postagalambok titkos világáról is hallhattak érdekességeket a résztvevők. A bátrabbak elhullott állatok vizsgálatát is megtekinthették. Idén is megrendezték a hagyományos Tejút – A tehéntől az asztalig című programot, volt sajtkóstoló és tejtotó is. Az este folyamán az is kiderült, hogyan lehet jutalomfalatot készíteni a házi kedvenceknek, a kutyáknak és cicáknak.

Gyógynövények, mérgező növények

A pollenveszélyről, hungarikumokról, a nagyállat-tartó népcsoportok életmódjáról, termesztett és gyomnövények magjáról, az akvapóniáról, a virágvizekről is szó esett. A Kutatók Éjszakáján a boszorkányok, a mérgező növények, gyógynövények, a baby leaf zöldségek is előkerültek.

Kutatók Éjszakája: Banánból vontak ki DNS-t

Drónbemutatót is szervezett az agrárkar, és aki akarta, banánból DNS-t is kivonhatott. A Kutatók Éjszakáján a kóser kertészet rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek a látogatók, akik még azt is megtudták, hogyan lehet illóolajokat előállítani.

