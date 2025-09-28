Előkerültek Makó titkai: száz év régi fotói idézik meg a város múltját

Az egyik fekete-fehér fotón a Maros-parti város központja látható madártávlatból. A főtéri Csipkesor fele már felépült, de a folytatáshoz is lebontották a régi házakat, a Csanád vezér téri paneltömbök helyén viszont még ilyenek állnak. Nagyjából ott, ahol jelenleg a főtéri szökőkút van, fedett buszváró található, előtte járművek parkolnak az utasokra várva. A Hunyadi utca egyik oldalán már ott vannak az ötemeletes, téglablokkos tömbök, az utca képéhez tartozó panelek viszont még nem épültek fel, ahová később fognak, ott még egyszintes lakóházakat találunk. Ilyen és ehhez hasonló érdekességekre bukkanhatunk, ha belelapozunk a Makó Anno könyvsorozat most megjelent jubileumi kötetébe.

A Makó Anno könyvsorozat friss kötetének egyik érdekes felvétele. Fotó: Halász Tamás gyűjteményéből

Tisztelgés Bogdán Károly előtt

A Száz év makói fotói című könyvet a napokban mutatták be a Korona kulturális szalonjában. Szerkesztője, Halász Tamás elmondta, érdekes, hogy ez a sorrendben tizedik kötet fekvő formátumban jelenik meg. Az első volt ilyen, a többi eddig mind álló. Fotókat, portrékat és városi életképeket tartalmaz a múltidézés jegyében, emellett 1920-as, 30-as évekbeli, helyi lapokban közölt céges és magánhirdetéseket mutat be egy külön fejezetben. Azt is megtudtuk, a korábbiakhoz hasonlóan ez is két részből áll: az egyik az 1945 előtti, a másik az ez utáni időszakot mutatja be.

– Ez utóbbi egyben tisztelgés a közelmúltban elhunyt Bogdán Károly amatőr fotós, szakközépiskolai tanár szakoktató előtt, aki mindegyik korábbi Makó Annó-könyvhöz sok felvételt adott – hangsúlyozta Halász. A második részének képeit is ő készítette kilencven százalékban, és a közönség elé még nem kerültek: halála után bukkant rájuk a család hagyatékában.

A Makó Anno két értéktárba is bekerült

Halász Tamás egyébként – mint korábban megírtuk róla - civilben vagyonvédelemmel foglalkozik. Nem történész, egyszerűen lokálpatriótának tartja magát, akinek a helytörténet a szenvedélye. Eddig összesen nagyjából 700 makói képeslapot és mintegy 90 ezer fotót gyűjtött össze, illetve digitalizált. Nyilván ezt az elhivatottságát ismerték el, amikor megkapta előbb a Makó város, majd a vármegye kultúrájáért emlékérmet. A könyvsorozat pedig, amelynek az első darabja még 2010-ben látott napvilágot, előbb a városi, majd a vármegyei értéktárba is bekerült.