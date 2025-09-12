szeptember 12., péntek

Ingyenes tárlatvezetés

4 órája

Szeptemberben meglepetéssel várják a Jégkorszak-kiállításra látogatókat a Móra Múzeumban

Címkék#Móra Ferenc Múzeum#tárlatvezetés#jégkorszak#időpontok#kiállítás

Legközelebb szeptember 13-án kaphatunk mélyebb bepillantást a Jégkorszak című kiállítás rejtelmeibe. Ingyenes tárlatvezetéssel kedveskedik látogatóinak a Móra Ferenc Múzeum.

Kis Zoltán

Szeptemberben különleges meglepetéssel várja látogatóit a szegedi Móra Ferenc Múzeum. Ajándék tárlatvezetéssel fűszerezik meg a múzeumi élményt, melynek célja, hogy közelebb hozzák a Jégkorszak című kiállítást a közönséghez, és személyesebb, élményszerűbb módon vezessék be az érdeklődőket a múlt titkaiba. Az ingyenes tárlatvezetés remek lehetőség mindenkinek, aki nemcsak nézni, hanem érteni is szeretné a kiállítást.

ingyenes tárlatvezetés a Móra Ferenc Múzeumban.
Ingyenes tárlatvezetéssel kedveskedik látogatóinak a Móra Ferenc Múzeum. Archív fotó: Karnok Csaba

Jégkorszak-kiállítás a Móra Ferenc Múzeumban 

A jégkorszak-kiállítás első része, A jégkori ember idén májusban nyitotta meg a kapuit, a második egység, A titokzatos jégkorszak pedig a júniusi Múzeumok Éjszakája óta látogatható.

Leginkább kisgyermekes családokat találunk az érdeklődők között – sokan többször is visszalátogatnak. Nagy közönség kedvenc az épület előtti mozgó, hangot adó mamut, valamint a kiállítótér állatrekonstrukciói. 

Meglepetés tárlatvezetések 

Továbbra is nagy sikernek örvendenek a hétvégi ajándék tárlatvezetések, melyeken nagy tömegek vesznek részt. Egész szeptemberben a következő meglepetés tárlatvezetésekkel kedveskednek a Móra Ferenc Múzeum munkatársai:

Dátum 

Időpont 

Tárlatvezető 

Szeptember 13. (szombat)

16:00

Szekeresné Nagyiván Aranka 

Szeptember 14. (vasárnap)

11:00

Nagy Katalin 

Szeptember 20. (szombat)

16:00

Tasnádi Gáborné Zsike

Szeptember 21. (vasárnap) 

11:00

Sárvári Katalin 

Szeptember 27. (szombat) 

16:00

Tasnádi Gáborné Zsike

Szeptember 28. (vasárnap)

11:00

Szunyogh Erzsébet

 

A tárlatvezetésen történő részvételhez előzetes regisztráció nem szükséges, csak a belépőjegyet kell megváltani. 

 

 

