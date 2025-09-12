Szeptemberben meglepetéssel várják a Jégkorszak-kiállításra látogatókat a Móra Múzeumban

Szeptemberben különleges meglepetéssel várja látogatóit a szegedi Móra Ferenc Múzeum. Ajándék tárlatvezetéssel fűszerezik meg a múzeumi élményt, melynek célja, hogy közelebb hozzák a Jégkorszak című kiállítást a közönséghez, és személyesebb, élményszerűbb módon vezessék be az érdeklődőket a múlt titkaiba. Az ingyenes tárlatvezetés remek lehetőség mindenkinek, aki nemcsak nézni, hanem érteni is szeretné a kiállítást.

Ingyenes tárlatvezetéssel kedveskedik látogatóinak a Móra Ferenc Múzeum. Archív fotó: Karnok Csaba

Jégkorszak-kiállítás a Móra Ferenc Múzeumban

A jégkorszak-kiállítás első része, A jégkori ember idén májusban nyitotta meg a kapuit, a második egység, A titokzatos jégkorszak pedig a júniusi Múzeumok Éjszakája óta látogatható.

Leginkább kisgyermekes családokat találunk az érdeklődők között – sokan többször is visszalátogatnak. Nagy közönség kedvenc az épület előtti mozgó, hangot adó mamut, valamint a kiállítótér állatrekonstrukciói.

Meglepetés tárlatvezetések

Továbbra is nagy sikernek örvendenek a hétvégi ajándék tárlatvezetések, melyeken nagy tömegek vesznek részt. Egész szeptemberben a következő meglepetés tárlatvezetésekkel kedveskednek a Móra Ferenc Múzeum munkatársai:

Dátum Időpont Tárlatvezető Szeptember 13. (szombat) 16:00 Szekeresné Nagyiván Aranka Szeptember 14. (vasárnap) 11:00 Nagy Katalin Szeptember 20. (szombat) 16:00 Tasnádi Gáborné Zsike Szeptember 21. (vasárnap) 11:00 Sárvári Katalin Szeptember 27. (szombat) 16:00 Tasnádi Gáborné Zsike Szeptember 28. (vasárnap) 11:00 Szunyogh Erzsébet

A tárlatvezetésen történő részvételhez előzetes regisztráció nem szükséges, csak a belépőjegyet kell megváltani.