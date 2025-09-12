41 perce
Szeptemberben meglepetéssel várják a Jégkorszak-kiállításra látogatókat a Móra Múzeumban
Legközelebb szeptember 13-án kaphatunk mélyebb bepillantást a Jégkorszak című kiállítás rejtelmeibe. Ingyenes tárlatvezetéssel kedveskedik látogatóinak a Móra Ferenc Múzeum.
Szeptemberben különleges meglepetéssel várja látogatóit a szegedi Móra Ferenc Múzeum. Ajándék tárlatvezetéssel fűszerezik meg a múzeumi élményt, melynek célja, hogy közelebb hozzák a Jégkorszak című kiállítást a közönséghez, és személyesebb, élményszerűbb módon vezessék be az érdeklődőket a múlt titkaiba. Az ingyenes tárlatvezetés remek lehetőség mindenkinek, aki nemcsak nézni, hanem érteni is szeretné a kiállítást.
Jégkorszak-kiállítás a Móra Ferenc Múzeumban
A jégkorszak-kiállítás első része, A jégkori ember idén májusban nyitotta meg a kapuit, a második egység, A titokzatos jégkorszak pedig a júniusi Múzeumok Éjszakája óta látogatható.
Leginkább kisgyermekes családokat találunk az érdeklődők között – sokan többször is visszalátogatnak. Nagy közönség kedvenc az épület előtti mozgó, hangot adó mamut, valamint a kiállítótér állatrekonstrukciói.
Meglepetés tárlatvezetések
Továbbra is nagy sikernek örvendenek a hétvégi ajándék tárlatvezetések, melyeken nagy tömegek vesznek részt. Egész szeptemberben a következő meglepetés tárlatvezetésekkel kedveskednek a Móra Ferenc Múzeum munkatársai:
Dátum
Időpont
Tárlatvezető
Szeptember 13. (szombat)
16:00
Szekeresné Nagyiván Aranka
Szeptember 14. (vasárnap)
11:00
Nagy Katalin
Szeptember 20. (szombat)
16:00
Tasnádi Gáborné Zsike
Szeptember 21. (vasárnap)
11:00
Sárvári Katalin
Szeptember 27. (szombat)
16:00
Tasnádi Gáborné Zsike
Szeptember 28. (vasárnap)
11:00
Szunyogh Erzsébet
A tárlatvezetésen történő részvételhez előzetes regisztráció nem szükséges, csak a belépőjegyet kell megváltani.
