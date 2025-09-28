Tíz éve őrzik a hagyományt, most hatalmas jubileumi bulira készülnek

A mórahalmi Aranyszöm Rendezvényház falai között múlt és jelen találkozott: a Mórahalom Néptánc Egyesület fennállásának 10. évfordulóját ünnepli kiállítással és gálaműsorral. A jubileumi tárlaton három évtized néptáncos emlékei, élményei és közösségépítő ereje elevenedett meg fotókon, okleveleken és tárgyi emlékeken keresztül.

A Mórahalom Néptánc Egyesület jubileumi gálaműsorára készülnek az Aranyszöm Rendezvényházban. Fotó: Móranet-TV

Jubileumi néptáncgálára várják a közönséget

A kiállítás az ünnepi programsorozat kezdete: október 4-én 17 órától jubileumi néptáncgálára várják a közönséget, ahol egykori és jelenlegi táncosok, valamint baráti együttesek lépnek színpadra a Trimba zenekar kíséretében.

Mórahalom Néptánc Egyesület 10 éve

A városban 1995-ben kezdődött el a néptáncoktatás Csonka Attiláné, „Edit néni” vezetésével. Az óvodásoktól a gimnazistákig és fiatal felnőttekig generációk ismerkedtek meg vele a néphagyományokkal, táncokkal, népdalokkal. A kis csoportból az évek során nagy családdá kovácsolódott közösség lett, amely nemcsak a helyi és térségi rendezvényeken lépett fel rendszeresen, hanem Svédországtól Törökországig számos országban képviselte Magyarországot és Mórahalmot.

Nemzetközi kapcsolatok

Szoros baráti kapcsolatokat alakítottak ki vajdasági, lengyel és török néptánccsoportokkal, akik minden évben színesítették a Homokháti Sokadalom Nemzetközi Néptáncfesztiválját. Az élmények közül a legemlékezetesebbek a várost megmozgató Néptáncgálák voltak, ahol a legkisebbektől a felnőttekig mindenki színpadra állt.

A hivatalos egyesület születése

A művészeti iskola néptánc tanszakának elvégzése után hosszú ideig hiányzott a szervezett formában való táncolás lehetősége. Ezt a hiányt pótolták 2015-ben azok a fiatalok, akik Pipicz Márton vezetésével megalapították a Mórahalom Néptánc Egyesületet. Azóta a közösség tagjai tanulmányaik és munkájuk mellett is kitartóan ápolják a néptánc hagyományait. Rendszeres fellépői a városi és térségi rendezvényeknek, emellett maguk is szerveznek táncházakat, fesztiválokat és gálaműsorokat. Ezek a programok nemcsak a hagyományőrzést szolgálják, hanem a közösségépítést és a barátságok erősítését is.