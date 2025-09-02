Füst, gumi, benzinszag – újra felbőgnek a motorok Kübekházán

Motorok, veterán járművek és szépségverseny. Ilyen és ehhez hasonló programok várják az érdeklődőket a kübekházi Motoros Napon.

Motorokkal és emberekkel telik meg a város főtere és a Manufaktúra környéke. Illusztráció: Shutterstock

Kübekháza felpörgeti a nyár végét a Motoros Napon

Szeptember 6-án, szombaton rendezik meg a kübekházi Motoros Napot. A rendezvény délután 14:30-tól egészen másnap hajnalig tart majd: motorokkal és emberekkel telik meg a város főtere és a Manufaktúra környéke.

– Mindenki nagyon lelkes, hatalmas szeretettel várunk mindenkit az idei Motoros Napra – mondta a város polgármestere, dr. Pungor Edit.

Ezek a programok várnak

Az eseményen a motoroktól kezdve, a veterán járműveken át egészen a gyermekprogramokig mindent megtalálhatunk. Garantáltan mindenki meglelheti a maga számára érdekes programot.

Az alábbi programokra számíthatunk:

14:00 – Gyülekező a Sportcentrumnál

14:30 – Felvonulás a Főtérre

15:00 – Kiegészítő programok

Két keréken a gyerekekért (ingyenes motorozási lehetőség jótékonysági célból)

Veteránjármű Találkozó és szépségverseny

Szegedi BMW CLUB

Subasa, Sziksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület programjai

Sándorfalvi Sólymok Íjász Egyesület

Szegedi Rendőr-főkapitányság programjai

Arcfestés, csillámtetoválás

Kattkaland, lézervágás

15:00 – Interjú Farkas Gáborral

17:00 – Kálmán Albert motoros kaszkadőrshow

18:00 – Szépségverseny és eredményhirdetés

18:30 – Pelle Zsombor koncert

20:00 – Bustboosters parti

– Külön programokkal készülünk a gyerekeknek is, de a Két keréken a gyerekekért jótékonysági akció keretei között gyűjtést is szerveznek a motorosok – mondta a polgármester. A résztvevők és a programok listája is folyamatosan bővül – egészítette ki Dr. Pungor Edit.