Füst, gumi, benzinszag – újra felbőgnek a motorok Kübekházán
Szeptemberben ismét felpörögnek az események Kübekházán. Jön a Motoros Nap, ahol a lóerők, a jó hangulat és a közösség találkozik.
Motorok, veterán járművek és szépségverseny. Ilyen és ehhez hasonló programok várják az érdeklődőket a kübekházi Motoros Napon.
Kübekháza felpörgeti a nyár végét a Motoros Napon
Szeptember 6-án, szombaton rendezik meg a kübekházi Motoros Napot. A rendezvény délután 14:30-tól egészen másnap hajnalig tart majd: motorokkal és emberekkel telik meg a város főtere és a Manufaktúra környéke.
– Mindenki nagyon lelkes, hatalmas szeretettel várunk mindenkit az idei Motoros Napra – mondta a város polgármestere, dr. Pungor Edit.
Ezek a programok várnak
Az eseményen a motoroktól kezdve, a veterán járműveken át egészen a gyermekprogramokig mindent megtalálhatunk. Garantáltan mindenki meglelheti a maga számára érdekes programot.
Az alábbi programokra számíthatunk:
14:00 – Gyülekező a Sportcentrumnál
14:30 – Felvonulás a Főtérre
15:00 – Kiegészítő programok
- Két keréken a gyerekekért (ingyenes motorozási lehetőség jótékonysági célból)
- Veteránjármű Találkozó és szépségverseny
- Szegedi BMW CLUB
- Subasa, Sziksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület programjai
- Sándorfalvi Sólymok Íjász Egyesület
- Szegedi Rendőr-főkapitányság programjai
- Arcfestés, csillámtetoválás
- Kattkaland, lézervágás
15:00 – Interjú Farkas Gáborral
17:00 – Kálmán Albert motoros kaszkadőrshow
18:00 – Szépségverseny és eredményhirdetés
18:30 – Pelle Zsombor koncert
20:00 – Bustboosters parti
– Külön programokkal készülünk a gyerekeknek is, de a Két keréken a gyerekekért jótékonysági akció keretei között gyűjtést is szerveznek a motorosok – mondta a polgármester. A résztvevők és a programok listája is folyamatosan bővül – egészítette ki Dr. Pungor Edit.
