Két hét inspiráció a Maros-parton: a Natura Művésztelep a 100. jubileumát ünnepli

Két héten át az Erzsébet házban vendégeskedtek és alkottak az idei Natura Művésztelep résztvevői Makón. Sorrendben ez a tizennyolcadik alkalom, hogy határon túli és inneni magyar festő-, grafikus-, fotó-, keramikus- és szobrászművészek ilyen formában találkoznak. Mint korábban megírtuk, a tábor a régi makói alkotótelepek hagyományát folytatja, amelyek közül talán Rudnay Gyuláé a legfontosabb. Ő először 1925-ben látogatott el Makóra fiatal képzőművész tanítványaival, és jóvoltukból festmények, grafikák születtek az ihletet adó Maros-parti tájról, a városról.

A Natura Művésztelep résztvevői itt vendégeskedtek két héten át. Fotó: Szabó Imre

A Natura Művésztelep számot ad

Ez ebben az évben amiatt is fontos, hogy – éppen a századik évfordulóra tekintettel – ugyancsak a makói táj volt a művészek figyelmébe előzetesen ajánlott téma. Karsai Ildikó még a munka indulása előtt a Délmagyarországnak azt mondta, az idei témaválasztás a jubileum apropóján tisztelgés, de egyben az akkori munka újragondolása is.

A szombaton délelőtt 10-kor a két hétről számot adó kiállítást Bodor Zoltán festőművész nyitja meg, verset mond Börcsök Irén.