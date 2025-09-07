1 órája
A Makói táj színei és formái kelnek életre a Natura Művésztelep kiállításán – galériával
Tizenöt hazai és határon túli magyar alkotó mutatja meg a Hagymaházban szombat óta, min dolgozott a Maros-parti városban az elmúlt 2 hétben. A Natura Művésztelep témája a makói táj volt, emlékezve a száz évvel ezelőtti Rudnay-féle alkotótelepre.
– A makói tájnak van egyfajta jellegzetessége, amit nehéz szavakba önteni. Egy biztos: amikor egyszer három hétig Makón festettem, majd elmentem egy gyulai alkotótáborba és szerettem volna folytatni a munkát hasonló színeket, árnyékokat keresve, egyszerűen nem sikerült – vallotta meg Bodor Zoltán nagymarosi festőművész a Natura Művésztelep záró kiállításának megnyitóbeszédében. Ő a kezdetektől jár ide. A tárlat szombaton délelőtt, a Hagymaházban nyílt meg, a résztvevőknek Börcsök Irén mondott verset.
A Natura Művésztelep ihletet adó témája
A Maros-parti városban tizenöt hazai és határon túli magyar festő-, grafikus-, fotó-, keramikus- és szobrászművész vendégeskedett két héten át. A csapat bázisa idén is az Erzsébet ház volt. A sorrendben tizennyolcadik művésztelep témája a makói táj volt, emlékezve a száz évvel ezelőtti Rudnay-féle alkotótelepre. A tárlatot figyelve elmondható, a téma megragadta a résztvevők fantáziáját. Voltak, akik klasszikus formában mutatták meg, milyennek látják a várost, a Maros-partot, az itteni hangulatokat, de olyanok is, akik újszerűen, nonfiguratív módon.
A Natura Művésztelep kiállításaFotók: Szabó Imre
Hagyományos és kísérletező jellegű művek
Karsai Ildikó grafikusművész, a művésztelep vezetője azt mondta, a makói táj mint téma azért volt telitalálat, mert az itt évről évre alkotó baráti közösség már makóiak érzi, tekinti magát.
– Egyre fontosabbá válik számunkra a párbeszéd és a találkozás. Ezek hoznak újabb és újabb inspirációkat. Remélem, a város közönsége a kísérletező szellemiségű munkákat is nyitottan fogadja majd – tette hozzá.
A beszámoló kiállítás október 16-áig tekinthető meg a Hagymaházban. A jövő évi művésztelep témája még nincs meg.
