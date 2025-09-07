szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

22°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tárlat

1 órája

A Makói táj színei és formái kelnek életre a Natura Művésztelep kiállításán – galériával

Címkék#Erzsébet ház#Natura Marosmenti Művésztelep#Hagymaház

Tizenöt hazai és határon túli magyar alkotó mutatja meg a Hagymaházban szombat óta, min dolgozott a Maros-parti városban az elmúlt 2 hétben. A Natura Művésztelep témája a makói táj volt, emlékezve a száz évvel ezelőtti Rudnay-féle alkotótelepre.

Szabó Imre

– A makói tájnak van egyfajta jellegzetessége, amit nehéz szavakba önteni. Egy biztos: amikor egyszer három hétig Makón festettem, majd elmentem egy gyulai alkotótáborba és szerettem volna folytatni a munkát hasonló színeket, árnyékokat keresve, egyszerűen nem sikerült – vallotta meg Bodor Zoltán nagymarosi festőművész a Natura Művésztelep záró kiállításának megnyitóbeszédében. Ő a kezdetektől jár ide. A tárlat szombaton délelőtt, a Hagymaházban nyílt meg, a résztvevőknek Börcsök Irén mondott verset.

A Natura Művésztelep idei csapata a kiállítás megnyitóján.
A Natura Művésztelep idei csapata a kiállítás megnyitóján. Fotó: Szabó Imre

A Natura Művésztelep ihletet adó témája

A Maros-parti városban tizenöt hazai és határon túli magyar festő-, grafikus-, fotó-, keramikus- és szobrászművész vendégeskedett két héten át. A csapat bázisa idén is az Erzsébet ház volt. A sorrendben tizennyolcadik művésztelep témája a makói táj volt, emlékezve a száz évvel ezelőtti Rudnay-féle alkotótelepre. A tárlatot figyelve elmondható, a téma megragadta a résztvevők fantáziáját. Voltak, akik klasszikus formában mutatták meg, milyennek látják a várost, a Maros-partot, az itteni hangulatokat, de olyanok is, akik újszerűen, nonfiguratív módon. 

A Natura Művésztelep kiállítása

Fotók: Szabó Imre

Hagyományos és kísérletező jellegű művek

Karsai Ildikó grafikusművész, a művésztelep vezetője azt mondta, a makói táj mint téma azért volt telitalálat, mert az itt évről évre alkotó baráti közösség már makóiak érzi, tekinti magát.

– Egyre fontosabbá válik számunkra a párbeszéd és a találkozás. Ezek hoznak újabb és újabb inspirációkat. Remélem, a város közönsége a kísérletező szellemiségű munkákat is nyitottan fogadja majd – tette hozzá.

A beszámoló kiállítás október 16-áig tekinthető meg a Hagymaházban. A jövő évi művésztelep témája még nincs meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu