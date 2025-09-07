A Makói táj színei és formái kelnek életre a Natura Művésztelep kiállításán – galériával

– A makói tájnak van egyfajta jellegzetessége, amit nehéz szavakba önteni. Egy biztos: amikor egyszer három hétig Makón festettem, majd elmentem egy gyulai alkotótáborba és szerettem volna folytatni a munkát hasonló színeket, árnyékokat keresve, egyszerűen nem sikerült – vallotta meg Bodor Zoltán nagymarosi festőművész a Natura Művésztelep záró kiállításának megnyitóbeszédében. Ő a kezdetektől jár ide. A tárlat szombaton délelőtt, a Hagymaházban nyílt meg, a résztvevőknek Börcsök Irén mondott verset.

A Natura Művésztelep idei csapata a kiállítás megnyitóján. Fotó: Szabó Imre

A Natura Művésztelep ihletet adó témája

A Maros-parti városban tizenöt hazai és határon túli magyar festő-, grafikus-, fotó-, keramikus- és szobrászművész vendégeskedett két héten át. A csapat bázisa idén is az Erzsébet ház volt. A sorrendben tizennyolcadik művésztelep témája a makói táj volt, emlékezve a száz évvel ezelőtti Rudnay-féle alkotótelepre. A tárlatot figyelve elmondható, a téma megragadta a résztvevők fantáziáját. Voltak, akik klasszikus formában mutatták meg, milyennek látják a várost, a Maros-partot, az itteni hangulatokat, de olyanok is, akik újszerűen, nonfiguratív módon.