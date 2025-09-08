1 órája
Legendák koncertje Kiskundorozsmán – Neoton Família és Roy és Ádám a nagybani piacon
Kiskundorozsmán szeptember 19-én, pénteken igazi zenei csemege várja a közönséget: a legendás Neoton Família és a népszerű Roy és Ádám ad élő koncertet a régi szegedi nagybani piacon.
Az egykori vásártér erre az estére valódi party arénává alakul, ahová minden korosztályt szeretettel várnak.
Neoton Família koncert, fesztiválhangulattal
A kapukat 17 órakor nyitják, a közönség mindkét zenekartól másfél órás koncertet hallhat. Az estét igazi fesztiválhangulat teszi teljessé: helyi vállalkozók gondoskodnak az étel- és italkínálatról, így a zene mellett gasztronómiai élményekkel is gazdagodhatnak a látogatók.
Kiskundorozsma, a pezsgő kulturális központ
Ruzsa Roland önkormányzati képviselő kiemelte: az elmúlt években Kiskundorozsma egyre inkább kulturális központtá vált.
– Hatalmas öröm számunkra, hogy olyan programokat tudunk megszervezni, amelyek több ezer embert vonzanak. Gondoljunk csak a Bor-, Grill- és BBQ Fesztivál sikerére. Most pedig sikerült elérnünk, hogy a Neoton Família Dorozsmán lépjen színpadra – mondta.
Farkas Tibor részönkormányzati képviselő hozzátette: a városrész sorra rendezi a színvonalas közösségi programokat, a Dorozsmai Utcabáltól a Parasztolimpián át a Kakasfőző Napokig. – A mostani koncert méltó folytatása annak a kulturális sorozatnak, amely erősíti a közösségünket és vonzza a látogatókat – fogalmazott.
Közösségi élmény minden generációnak
A szervezők arra biztatják a szegedieket és a környékbelieket, hogy élvezzék együtt a legendás dallamokat és a közösség erejét. A Neoton Família és Roy és Ádám slágerei garantáltan felejthetetlenné teszik a péntek estét Kiskundorozsmán.
