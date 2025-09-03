szeptember 3., szerda

Ősi imádságoktól a Tisza-parti történetekig: különleges konferenciát tartottak Makón

Címkék#találkozó#néprajzkutató#József Attila Múzeum

Szabó Imre

– Már az első makói rendezvényen is részt vettem, és azóta is visszajáró vendége vagyok. Nagyon fontosak ezek az összejövetelek nem csak szakmai, de emberi szempontból is – mondta Harangozó Imre újkígyósi tanár és néprajzkutató, a néprajzkutatók 10., jubileumi találkozójának vendége szerdán Makón. Ő a vidékük archaikus népi imádságairól beszélt. A téma mifelénk azért érdekes, mert szülőfalujába történt Szeged legészakibb kirajzása 1814-ben, ezért aztán az ő-ző nyelvjárás arrafelé – Békés megyei kuriózumként – még az ő gyermekkorában is elevenen élt.

néprajzkutató
A néprajzkutatók makói találkozójára szerte az országból, sőt külföldről is érkeztek résztvevők. Fotó: Szabó Imre

Néprajzkutatók, irodalmárok, történészek is jönnek 

A találkozónak a makói könyvtár adott otthont, ahol épp a Rudnay-féle művésztelep százesztendős képei között tarthatták meg előadásaikat a résztvevők. Az összejövetel hátteréről annyit érdemes tudni, hogy – mint korábban megírtuk – a nyolcvanas években, amikor Fejér Gábor néprajzkutató itt dolgozott, megszervezte a fiatal néprajzkutatók országos találkozóját. Ez kitűnően sikerült, a Múzeumi Füzetekben meg is jelent az összefoglalója, de folytatása sajnos nem lett. 2015-ben a makói múzeum ezt újra megtartotta, amit aztán minden további évben újabb rendezvény követett. Ma már nem csak néprajzosok, de történészek, irodalmárok is érdeklődnek iránta.

A szó elszáll, de az előadásokból kötetek lesznek

A házigazda, a makói József Attila Múzeumot vezető Szikszai Zsuzsanna a találkozó kapcsán azt mondta, örömmel látja, hogy egyre több a fiatal jelentkezik.

– Idén 17 előadó fogadta el meghívásunkat. Nem csak Csongrád-Csanád, de a szomszédos vármegyékből, sőt Budapestről és Nagyatádról is – tudatta. Azt is elárulta, a találkozón elhangzó előadásokat mindig megjelentetik kiadvány formájában. A tavalyi előadások kötetét az érkező résztvevők most is megkapták; ezek forrásértékűek, kutatási céllal is felhasználhatók.

 

