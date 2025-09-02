szeptember 2., kedd

Felújítás

1 órája

Találja ki, milyen színűek lesznek a Bessenyei színháztermének nézőtéri széksorai!

Címkék#Hódmezővásárhely Város Gyorshír Szolgálat#hírek#Bessenyei Ferenc Művelődési Központ

Nyikorogtak a székek, volt, amelyik mozgott is. Mára elavulttá vált Hódmezővásárhelyen, a színészóriási nevét viselő Bessenyei Ferenc Művelődési Központ (BFMK) színháztermében a nézőtér.

Kovács Erika

Az önkormányzat most felújíttatja a széksorokat, azt ígérik, október 1-jére modern bútorzatot és teljes padlózatcserét kap a nézőtér.

BFMK színháztermében a nézőtér hamarosan megújul
A BFMK színháztermében a nézőtér hamarosan megújul. Fotó forrása: Hódmezővásárhely Város Gyorshír Szolgálata

Saját forrásból finanszírozzák

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ teljes nézőtere új megjelenést és modern bútorzatot kap – adta hírül Hódmezővásárhely Város Gyorshír Szolgálata. A régi bútorzat bontásához már hozzálátott a kivitelező. A Bessenyei nézőterének felújítását az önkormányzat saját forrásból finanszírozza, a beruházás 35 millió forintba került.

357 új szék

„357 darab új szék érkezik hamarosan az elszállított régiek helyére, esztétikus, kék borítással és tartósa fa szerkezettel. Az ülősorok LED világítást kapnak és a teljes padlózat cseréje is megtörténik, új PVC-re – írta a gyorshír szolgálat.

Október 1-jére újul meg a nézőtér

A közbeszerzési eljárást a D. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft. nyerte. A munkához már hozzáláttak, rá sem lehet ismerni a nézőtérre. A cég ígérete szerint a székek cseréjét és a padlóburkolást legkésőbb október 1-jére fejezi be.

 

