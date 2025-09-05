szeptember 5., péntek

Közösség

2 órája

Ennyi növényorvos még sosem gyűlt össze Hódmezővásárhelyen és az ok is meglepő – videóval

Címkék#Hód-Mezőgazda Zrt#növényorvosi kamara#program#Magyarország

Hatodik alkalommal rendezte meg a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara az országos sportnapját. Idén a hódmezővásárhelyi Hód-Mezőgazda Zrt. kiállítási területét választották helyszínül. A mintegy 200 növényorvos focizott, dartsozott, pingpongozott, kötelet húztak, főztek és ismerkedtek a növényorvosi kamara más megyékben élő szakembereivel.

Kovács Erika

A növényorvosi kamara sportnapja jó alkalom volt a csapatépítésre, szakmai beszélgetésekre is.

A növényorvosi kamara sportnapja Hódmezővásárhelyen
A növényorvosi kamara sportnapja a kikapcsolódás mellett a szakmai kapcsolatépítést is szolgálta. Fotó: Kovács Erika

Növényorvosi kamara – ezúttal nem gyógyítottak, a bőrt rúgták

– Tizenhárom vármegye növényorvosai jelentkeztek a programra, mintegy 180-190-en érkeztek Hódmezővásárhelyre, vannak, akik családostól, úgyhogy kialakítottunk egy gyereksarkot is a helyszínen – tudtuk meg Kurusa Tamástól, a Hód-Mezőgazda Zrt. termelési vezérigazgató-helyettesétől, a Csongrád-Csanád vármegyei Növényorvosi Kamara elnökétől.

A messzebbről érkezők már csütörtökön este megérkeztek. A kispályás focibajnokság már kora délelőtt elkezdődött, 10 megye csapatai játszottak két pályán.

Kvízjáték a gyomokról

– Vetélkedőt is szerveztünk, ami növénykórtani és gyomos kvízkérdésekből állt. Ügyességi játékot, kötélhúzást, sörpongot, asztaliteniszt, kosárlabda- és dartsversenyt is szerveztünk. Minden vármegyének biztosítunk főzőhelyet is, mindenki magára főz és természetesen kínáljuk a többieket. Készül itt minden, a krumplis fáktól a pörköltig, palacsintától a sokac babig. Vannak, akik pörköltet főznek, illetve grilleznek – mondta Kurusa Tamás.

Egyre jobban felértékelődik a szerepük

– Amellett, hogy a kamaránk szakmai szervezet, igyekszünk a tagjainknak más jellegű rendezvényeket is biztosítani a közösségépítés jegyében. 2013 óta rendezzük meg a sportnapot, elsőként Vas vármegyében került rá sor. Akkor még nem volt országos, csak regionális. 2018-tól Keszthelyen vált országos növényvédelmi sportnappá a rendezvényünk – említette meg Tarcali Gábor, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara elnöke.

– A növényorvosok szerepe egyre inkább felértékelődik az egészséges élelmiszer alapanyag előállításában. A növényeknek nagyon sok károsítójuk, betegségük van, de számos olyan környezeti tényező is akad, amiket ki kell védeni – ebben a feladatban is szükség van a növényorvosokra. A növényorvosi szakma ugyanolyan fontos, mint az állatorvosi az állatok- és a humán orvosi az emberek védelmében – emelte ki az elnök, hozzátett, ma, Magyarországon mintegy 4000 növényorvos dolgozik.

 

 

