Retró meglepetés Makón: zászló idézi meg az úttörőket

Egyedi módon ünnepli alapításának 75. évfordulóját a makói József Attila Múzeum: az év végéig összesen 75 érdekes relikviát mutatnak be a négy – történeti, néprajzi, képzőművészeti és irodalmi – gyűjteményből, kéthetente cserélve az alkalmi tárlatot. A napokban közönség elő került három új tárgy egyike egy úttörő őrsi zászló. A közelmúlt érdekes tárgyi emléke Fodor Ilda helybeli keramikus Holdvilág című alkotásával és egy csigatészta-készítővel együtt a múzeum emeleti kiállítótermében, vitrinben tekinthető meg.

Úttörő őrsi zászló idézi meg a retró korszakot Makón. Fotó: József Attila Múzeum

Gyerekkor a kék és a piros nyakkendő jegyében

Erről az őrsi zászlóról azt lehet tudni, hogy festett bőrből, Makón készült 1977-ben, azaz közel fél évszázada és hogy 41-szer 27 centis a mérete. A helytörténeti gyűjtemény e darabja az úgynevezett úttörőmozgalmat idézi fel – tudtuk meg Forgó Géza történésztől, aki a relikvia mellett olvasható összefoglalót írta. Ebből kiderül, a Magyar Úttörők Szövetségét 1946-ban alakították meg. Ez nem csak az ideológiai nevelést szolgálta, hanem a tanulást és a szabadidő hasznos eltöltését is. A mozgalomban a kisdobosok, azaz az alsós tagozatosok kék nyakkendőt, az úttörők – felsősök – pedig piros nyakkendőt viseltek. Erre mindenki emlékezhet, aki a Rákosi és Kádár-korszakban volt gyerek.

Őrsi zászló, öltözet, kitüntetés a gyűjteményben

Makón tíz úttörőcsapat alakult, majd a tanyai iskolák megszűntével maradt hét. Egy iskola alkotott egy úttörőcsapatot és egy raj egy osztály volt. A legkisebb egység az őrs, amelyet igyekeztek az osztályon belüli barátokból megszervezni – osztályonként kettőt-hármat. Ezeket neves történelmi, irodalmi személyekről nevezték el, illetve kedvenc olvasmányokban szereplő hősökről – például az akkor népszerű indiános regények egyik alakjáról. Az őrsöknek saját zászlójuk volt, amit általában a szülők készítettek el. A múzeum munkatársai több száz úttörőemléket gyűjtöttek össze; nem csak zászlókat, de kisdobos és úttörő öltözeteket, kitüntetéseket, nyomtatott és kézzel írott dokumentumokat is.