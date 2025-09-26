A szegediek kedvence visszatért: újra itt az Őszi Kulturális Fesztivál

Október elsején startol a Szegedi Tudományegyetem kulturális irodája által rendezett 29. Őszi Kulturális Fesztivál, ami már a 30. lehetne a sorban, ha a COVID-járvány nem szól közbe. A fesztivál két hónapig, hetven helyszínen kínál 300 érdekes programot.

A 29. Őszi Kulturális Fesztivál programjait ismertették a sajtótájékoztatón. Fotó: Török János

Szobákba, termekbe húzódva

Széll Márta stratégiai rektorhelyettes bevezetésként azt fejtegette, hogy véget ért a hosszú, forró és száraz nyár, az időjárás miatt beszorulunk, behúzódunk a négy fal közé, ahol számos nagyszerű program tartható. – A Dél-Alföld szellemi központja Szeged, és a pezsgő kulturális élethez az egyetem is hozzájárul az Őszi Kulturális Fesztiválokkal, melyek sokszínűségében fontos a hallgatói részvétel is – fogalmazott.

Őszi Kulturális Fesztivál

Széll Márta megemlítette még, hogy bár az esemény jubileuma elmarad, de kisebb évfordulók lesznek: tizedszer tartják meg a vers délben produkciót, 20 éve alakult újjá az Universitas Szimfonikus Zenekar, és ebből az alkalomból jubileumi koncertet adnak. Nem feledkeznek meg a legendás vallás- és közoktatási miniszterről sem, idén november 13-án ünnepeljük Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulóját, ehhez is kapcsolódnak események a 29. Őszi Kulturális Fesztiválon. – Az egyetem és Szeged is sokat köszönhet neki – jelentette ki a stratégiai rektorhelyettes.

Fekete György, a sportügyekért felelős rektori és kancellári megbízott arra fűzte fel mondandóját, hogy a sport és a testkultúra az egyetemes kultúra része, a mozgás pedig a mindennapok részévé válhat, valamint komoly közösségteremtő ereje van, például a Pick csütörtöki Bajnokok Ligája mérkőzésén. – Az SZTE számára fontos a sport, az, hogy minden egyetemi polgár találkozzon a sporttal, a mozgással, azért is, mert a tanulás és a sport nem kioltja egymást, hanem erősíti, és ezáltal a hallgató is többet nyer – mondta. A nyitónap sportos kínálatából megemlítette, hogy Nádas Bence olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok kajakossal Lévai Ferenc sportriporter beszélget.

Az első nap

A nyitónap, október elseje is a vers délben produkcióval kezdődik, Fendler Judit kancellár szaval majd egy költeményt – kezdte ismertetését Tajti Gabriella, a kulturális iroda vezetője. Ezt követi 13 órától az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja alkalmából a Dugonics téri sportos program. A fesztivált Zakar Péter nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes 18 órakor nyitja meg hivatalosan a rektori átriumban, ami egyben Török János fotós kollégánk kiállításának megnyitója is: csodálatos és kifejező természetfotóiból tekinthetnek meg válogatást az érdeklődők, közreműködik Csorba Kata színművész. Ezt követi a népszerű és mindig várt fényfestés a Dugonics téren, amit a Dzsungel könyve musical helyszínen, élőben énekelt dalai színesítenek.