Mozgásba lendül a kő: Pál Mihály életműve először lesz látható Szegeden

Ritka lehetőség nyílik meg a szegedi közönség előtt szeptember 26-án a REÖK falai között: először mutatják be átfogó kiállítás keretében a huszadik század egyik legizgalmasabb magyar szobrásza, idősebb Pál Mihály életművét. A Mozgássá váló mozdulatlanság című tárlat 65 alkotást – szobrokat, kisplasztikákat, rajzokat – és monumentális köztéri szobrok fotóreprodukcióit vonultatja fel. Legutóbb a tavaly év végén elhunyt Kalmár Márton emlékkiállítása alkalmából telt meg szobrokkal a Reök-palota, amely tárlat látogatók sokaságát vonzotta.

Szobrokkal telik meg a Reök-palota, ahol pénteken nyílik meg a Mukácsy-díjas Pál Mihály kiállítása. Fotó: Karnok Csaba

A márványtól a bronzig – minden anyag „lelket kapott” id. Pál Mihály keze alatt

A REÖK legújabb tárlata, a Pál Mihály kiállítás egy olyan életművet hoz közelebb, amely a realista köztéri művészettől az absztrakció felé nyitó, kísérletező szobrászatig ível. A Munkácsy-díjas id. Pál Mihály — aki 1911-ben született, 1971-ben hunyt el — élete során sok féle anyagokkal dolgozott: márvánnyal, mészkővel, bronzzal, fával, terrakottával, gipsszel, és mindet ugyanazzal a szenvedéllyel formálta. A mesterség szeretete és a művészi invenció találkozott alkotásaiban, amelyek közt sok a szakrális, emlékmű-jellegű mű, de megjelennek közöttük a plasztikai és térproblémákat boncolgató absztrakt szobrok is.

Utat nyitott az absztrakt szobrászatnak

A kiállítás címe sokatmondó: Mozgássá váló mozdulatlanság – ez a paradoxon írja le legjobban id. Pál Mihály műveinek lényegét. Művészete ugyanis fontos mérföldkőnek tekinthető a magyar absztrakt szobrászat kialakulásában. Emberalakokból indul ki, de nem kizárólag az emberábrázolás érdekli, hanem az a pillanat, amikor az anyag átlép a puszta formai megjelenésen, és elkezd gondolatként, mozgásként, érzésként hatni. Szobrai nem a felszínre, hanem a tömeg és tér kapcsolatára koncentrálnak. A kiállításon ezek a plasztikai víziók rajzokon is megelevenednek, amelyek közül egyesek a szobrok előtanulmányai, mások önálló műként születtek.

A szobrászlegenda fia is részt vesz a megnyitón

Ez a kállítás lesz az első alkalom, hogy Szeged egyik legpatinásabb kulturális terében önálló tárlatot szentelnek Pál Mihálynak. A REÖK-be a Pál-család tulajdonában lévő művek mellett érkeznek darabok közgyűjteményekből is: a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria anyagából. A kiállítást Nátyi Róbert művészettörténész, a REÖK vezető kurátora nyitja meg 26-án 17 órakor, köszöntőt mond Pál József irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora, a néhai művész fia.