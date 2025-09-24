1 órája
Mozgásba lendül a kő: Pál Mihály életműve először lesz látható Szegeden
Egy mester, aki életet lehelt a mozdulatlanságba. A Munkácsy-díjas Pál Mihály szobrászművész alkotásai most először tárulnak a szegedi közönség elé. A REÖK pénteken nyíló, legújabb tárlata az őszi kiállítási szezon egyik fénypontja lehet.
Ritka lehetőség nyílik meg a szegedi közönség előtt szeptember 26-án a REÖK falai között: először mutatják be átfogó kiállítás keretében a huszadik század egyik legizgalmasabb magyar szobrásza, idősebb Pál Mihály életművét. A Mozgássá váló mozdulatlanság című tárlat 65 alkotást – szobrokat, kisplasztikákat, rajzokat – és monumentális köztéri szobrok fotóreprodukcióit vonultatja fel. Legutóbb a tavaly év végén elhunyt Kalmár Márton emlékkiállítása alkalmából telt meg szobrokkal a Reök-palota, amely tárlat látogatók sokaságát vonzotta.
A márványtól a bronzig – minden anyag „lelket kapott” id. Pál Mihály keze alatt
A REÖK legújabb tárlata, a Pál Mihály kiállítás egy olyan életművet hoz közelebb, amely a realista köztéri művészettől az absztrakció felé nyitó, kísérletező szobrászatig ível. A Munkácsy-díjas id. Pál Mihály — aki 1911-ben született, 1971-ben hunyt el — élete során sok féle anyagokkal dolgozott: márvánnyal, mészkővel, bronzzal, fával, terrakottával, gipsszel, és mindet ugyanazzal a szenvedéllyel formálta. A mesterség szeretete és a művészi invenció találkozott alkotásaiban, amelyek közt sok a szakrális, emlékmű-jellegű mű, de megjelennek közöttük a plasztikai és térproblémákat boncolgató absztrakt szobrok is.
Utat nyitott az absztrakt szobrászatnak
A kiállítás címe sokatmondó: Mozgássá váló mozdulatlanság – ez a paradoxon írja le legjobban id. Pál Mihály műveinek lényegét. Művészete ugyanis fontos mérföldkőnek tekinthető a magyar absztrakt szobrászat kialakulásában. Emberalakokból indul ki, de nem kizárólag az emberábrázolás érdekli, hanem az a pillanat, amikor az anyag átlép a puszta formai megjelenésen, és elkezd gondolatként, mozgásként, érzésként hatni. Szobrai nem a felszínre, hanem a tömeg és tér kapcsolatára koncentrálnak. A kiállításon ezek a plasztikai víziók rajzokon is megelevenednek, amelyek közül egyesek a szobrok előtanulmányai, mások önálló műként születtek.
A szobrászlegenda fia is részt vesz a megnyitón
Ez a kállítás lesz az első alkalom, hogy Szeged egyik legpatinásabb kulturális terében önálló tárlatot szentelnek Pál Mihálynak. A REÖK-be a Pál-család tulajdonában lévő művek mellett érkeznek darabok közgyűjteményekből is: a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria anyagából. A kiállítást Nátyi Róbert művészettörténész, a REÖK vezető kurátora nyitja meg 26-án 17 órakor, köszöntőt mond Pál József irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora, a néhai művész fia.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Négy millió forint értékben, több, mint ezer doboz cigarettát rejtett az ágyneműtartó
Csillog az új konyha, de még zárva a Vadgesztenye Étterem Bordányban, megkérdeztük mi áll a háttérben
Szegedi hírek
- Történelmi pillanat előtt a szegedi Dóm és a Dóm tér: a döntés az egész országnak üzen
- Kokó is ott volt: emléktáblát kapott Szőregen a legendás Joe Bugner – galériával, videóval
- Baleset miatt késnek a villamosok és trolibuszok
- Hétköznapi gyümölcs vagy luxuscikk? Kilőtt a meggy ára, egy üzletben mégis jóval olcsóbb a többinél
- „Semmi közöm az eltűnéséhez és a halálához sem” – felmentették a Koncz Judit meggyilkolásával vádolt férfit