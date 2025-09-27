Titokban alkotott, ma korszakos zseniként tisztelik – id. Pál Mihály életműve először látható Szegeden – galériával

Szobrokkal telt meg a Regionális Összművészeti Központ három kiállítóterme pénteken. A REÖK új kiállítása, amely a Mozgássá váló mozdulatlanság címet kapta, idősebb Pál Mihály szobrászművész munkássága előtt tiszteleg. Noha a néhai, Munkácsy-díjas alkotó nem kötődött szorosan Szegedhez, fiát, Pál József irodalomtörténészt azonban ezernyi szál fűzi a napfény városához. Többek között a Szegedi Tudományegyetemnek volt korábban rektorhelyettese.

Id. Pál Mihály 65 alkotása tekinthető meg a REÖK legújabb, Mozgássá váló mozdulatlanság című kiállításán. Fotó: Gémes Sándor

Irodalomból emelt testek: sosem illusztrált, mindig teremtett

Pál József elmondta, hogy 18 éves volt, amikor 1971-ben utoljára látta édesapját. Ahogy fogalmazott, id. Pál Mihály nehéz korban, nehéz körülmények között élt. Mire elvégezte a képzőművészeti főiskolát, az ország már túl volt két világháborún, a második vége felé járt. Mesterei Bory Jenő és Szőnyi István voltak, ők segítették első megbízásainak elnyerését.

Fia arra is kitért, hogy édesapjának másokkal ellentétben esélye sem volt római akadémiai tanulmányútra, lengyelországi és csehszlovákiai turistautazásokon kívül nem nyíltak meg számára külföldi templomok és múzeumok kapui.

– Pedig amint a családi könyvtárunk bizonyítja, nagyon érdeklődött a költészet szinte minden korszaka, de különösen a kortárs szobrászat iránt, ami szobrai talán legérdekesebb vonulatának ihletője lett – mondta.

1949-től Budapesten, a várkert bazári műtermében, valamint gyömrői családi házukban alkotott, baráti körébe teológusok, írók, egyetemi professzorok, orvosok tartoztak. Nagy olvasottsága meghatározta szobrainak témaválasztását is, mint például Ady Endre, Homérosz, Lear király, a torz Caliban vagy a kecses Lilla ihlette szobrai esetében.

– A szövegélmény sohasem volt számára illusztráció, sokkal inkább újrateremtés, egy másik létformába való transzponálás küzdelme, ahol olvasó és olvasott találkozása egy harmadik, önálló műalkotásban öltött testet – emelte ki Pál József.