Titokban alkotott, ma korszakos zseniként tisztelik – id. Pál Mihály életműve először látható Szegeden – galériával
Saját kora nem kedvezett neki, mégis maradandót alkotott és ma már egy új korszak előfutáraként tisztelik. Id. Pál Mihály a szocreál szorításában is megtalálta a maga útját műtermének rejtett magányában. A REÖK új kiállításán a szegedi közönség is bepillantást nyerhet a Munkácsy-díjas szobrászművész különleges életművébe.
Szobrokkal telt meg a Regionális Összművészeti Központ három kiállítóterme pénteken. A REÖK új kiállítása, amely a Mozgássá váló mozdulatlanság címet kapta, idősebb Pál Mihály szobrászművész munkássága előtt tiszteleg. Noha a néhai, Munkácsy-díjas alkotó nem kötődött szorosan Szegedhez, fiát, Pál József irodalomtörténészt azonban ezernyi szál fűzi a napfény városához. Többek között a Szegedi Tudományegyetemnek volt korábban rektorhelyettese.
Irodalomból emelt testek: sosem illusztrált, mindig teremtett
Pál József elmondta, hogy 18 éves volt, amikor 1971-ben utoljára látta édesapját. Ahogy fogalmazott, id. Pál Mihály nehéz korban, nehéz körülmények között élt. Mire elvégezte a képzőművészeti főiskolát, az ország már túl volt két világháborún, a második vége felé járt. Mesterei Bory Jenő és Szőnyi István voltak, ők segítették első megbízásainak elnyerését.
Fia arra is kitért, hogy édesapjának másokkal ellentétben esélye sem volt római akadémiai tanulmányútra, lengyelországi és csehszlovákiai turistautazásokon kívül nem nyíltak meg számára külföldi templomok és múzeumok kapui.
– Pedig amint a családi könyvtárunk bizonyítja, nagyon érdeklődött a költészet szinte minden korszaka, de különösen a kortárs szobrászat iránt, ami szobrai talán legérdekesebb vonulatának ihletője lett – mondta.
1949-től Budapesten, a várkert bazári műtermében, valamint gyömrői családi házukban alkotott, baráti körébe teológusok, írók, egyetemi professzorok, orvosok tartoztak. Nagy olvasottsága meghatározta szobrainak témaválasztását is, mint például Ady Endre, Homérosz, Lear király, a torz Caliban vagy a kecses Lilla ihlette szobrai esetében.
– A szövegélmény sohasem volt számára illusztráció, sokkal inkább újrateremtés, egy másik létformába való transzponálás küzdelme, ahol olvasó és olvasott találkozása egy harmadik, önálló műalkotásban öltött testet – emelte ki Pál József.
Törésvonalon egyensúlyozva: a műterem rejtekében volt szabad id. Pál Mihály
Id. Pál Mihály úttörőnek számított saját korában. A szocreál kifejezésmód béklyóiból kitörni vágyó alkotóművészt az absztrakt szobrászat előfutáraként jegyzik. Nem köztéri szobrai esetében ugyanis mindenekelőtt a mozgás kifejezése kerül fókuszba.
Nátyi Róbert művészettörténész, a REÖK vezető kurátora az 1950-es, '60-as évek magyar művészeti közélet furcsa kettősségére mutatott rá köszöntőjében, amelyet a fénytörés kifejezésben foglalt össze. Kifejtette, hogy a szobrászok zömének leghőbb vágya minden korban a köztéri szerep, hiszen a köztéri szobrok maradnak meg általában leghosszabb ideig az utókornak. Az a korszak azonban nem kedvezett a köztéri szobrászatnak, legalábbis id. Pál Mihály szocialista realizmus keretein túlmutató törekvéseinek. Ezzel a ihletéssel csupán kis terrakottákat készíthetett műtermei rejtekében.
– Ez a kettős fénytörés egészen elképesztően érdekes az ő életművében és a magyar művészet nagyon sok akkor élt, jelentős alkotójánál. Készített szobrokat a megélhetésre, hiszen népes családot kellett eltartania a művésznek. De ami a műterem magányában készülhetett, az egészen más, egészen új szemlélet jelenik meg bennük. A modern magyar szobrászat bizonyos aspektusait vélem felfedezni – mondta el Nátyi Róbert.
