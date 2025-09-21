35 perce
Nem mindennapi családi nap a Piarista gimnáziumban, az aranyfakanál is gazdára talált (galériával)
Vidám programokkal erősítette a pedagógusok, diákok és családtagjaik közötti kapcsolatot a Piarista Gimnázium családi napja, amely egyben az intézmény családbarát munkahelyi elismerésének ünnepe is volt.
A Piarista Gimnázium közössége nemcsak az oktatásban, hanem a mindennapi együttműködésben is törekszik a családias légkör megteremtésére. Ennek elismeréseként az iskola elnyerte a családbarát munkahely címet, amelyet egy jó hangulatú, közösségi programokkal teli családi nappal ünnepeltek meg.
A Családi nap már hagyomány a Piarista Gimnáziumban
– A családi nap immár hagyomány a Piarista Gimnáziumban. Idén ötödik alkalommal rendeztük meg, és az eddigi legnagyobb sikernek örvend – mondta Jusztinné Nedelkovics Aliz, a Dugonics András Piarista Gimnázium és Kollégium igazgatója. – A program kiváló lehetőség arra is, hogy az új osztályaink szülői közösségei jobban megismerjék egymást – tette hozzá.
A szülői közösség színes programkínálattal készült: közös bográcsozás, táncház, iskolai kvíz, valamint véradás is szerepelt a nap menüjében. A sportkedvelőket kerékpáros akadálypálya, élő csocsó, íjászat a Dorozsmai Íjászokkal, kötélhúzás, zsákban futás és strandröplabda várta. A szeptember 20-án megtartott eseményen több mint ötszázan vettek részt, közülük ötvenen vért is adtak.
– A rendezvényt a szülői közösség lelkes munkája hozta létre. A résztvevők osztályonként mérkőzhettek meg a különféle versenyeken – emelte ki az igazgató. – A főzőverseny győztese aranyfakanalat, a kvíz és más játékok nyertesei pedig vándorkupát vihettek haza – mondta.
Az esemény különlegességét a frissen elnyert Családbarát munkahely díj adta
– A pályázati kiírásban szereplő feltételeknek teljes mértékben megfeleltünk. Munkaadóként számunkra a család az első, ezért olyan programokat szervezünk, amelyek a családoknak szólnak. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők és az iskola értékrendje összhangban legyen, hiszen így tudnak a gyerekek is igazán kibontakozni – hangsúlyozta az igazgató.
Családi nap a Piarista gimnáziumbanFotók: Gémes Sándor
Az iskolaigazgató beszédében mondott köszönetet
– A mai naptól hivatalosan is kihelyezhetjük a családbarát munkahelyet igazoló táblákat az iskolában. Ez is mutatja, mennyire fontos számunkra a család.
Az igazgatót követően a szülői munkaközösség elnöke mondott köszöntőt, majd ismertette a program részletes menetrendjét.
