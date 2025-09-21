szeptember 21., vasárnap

Szegedi hírek

35 perce

Nem mindennapi családi nap a Piarista gimnáziumban, az aranyfakanál is gazdára talált (galériával)

Címkék#piarista gimnázium#családi nap#elismerés

Vidám programokkal erősítette a pedagógusok, diákok és családtagjaik közötti kapcsolatot a Piarista Gimnázium családi napja, amely egyben az intézmény családbarát munkahelyi elismerésének ünnepe is volt.

Kis Zoltán

A Piarista Gimnázium közössége nemcsak az oktatásban, hanem a mindennapi együttműködésben is törekszik a családias légkör megteremtésére. Ennek elismeréseként az iskola elnyerte a családbarát munkahely címet, amelyet egy jó hangulatú, közösségi programokkal teli családi nappal ünnepeltek meg. 

Piarista Gimnázium
Családi nappal ünnepelte a Piarista Gimnázium közössége, hogy hivatalosan is elnyerte a családbarát munkahely címet. Fotó: Gémes Sándor

A Családi nap már hagyomány a Piarista Gimnáziumban 

– A családi nap immár hagyomány a Piarista Gimnáziumban. Idén ötödik alkalommal rendeztük meg, és az eddigi legnagyobb sikernek örvend – mondta Jusztinné Nedelkovics Aliz, a Dugonics András Piarista Gimnázium és Kollégium igazgatója. – A program kiváló lehetőség arra is, hogy az új osztályaink szülői közösségei jobban megismerjék egymást – tette hozzá.

A szülői közösség színes programkínálattal készült: közös bográcsozás, táncház, iskolai kvíz, valamint véradás is szerepelt a nap menüjében. A sportkedvelőket kerékpáros akadálypálya, élő csocsó, íjászat a Dorozsmai Íjászokkal, kötélhúzás, zsákban futás és strandröplabda várta. A szeptember 20-án megtartott eseményen több mint ötszázan vettek részt, közülük ötvenen vért is adtak.

– A rendezvényt a szülői közösség lelkes munkája hozta létre. A résztvevők osztályonként mérkőzhettek meg a különféle versenyeken – emelte ki az igazgató. – A főzőverseny győztese aranyfakanalat, a kvíz és más játékok nyertesei pedig vándorkupát vihettek haza – mondta.

Az esemény különlegességét a frissen elnyert Családbarát munkahely díj adta 

– A pályázati kiírásban szereplő feltételeknek teljes mértékben megfeleltünk. Munkaadóként számunkra a család az első, ezért olyan programokat szervezünk, amelyek a családoknak szólnak. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők és az iskola értékrendje összhangban legyen, hiszen így tudnak a gyerekek is igazán kibontakozni – hangsúlyozta az igazgató. 

Családi nap a Piarista gimnáziumban

Fotók: Gémes Sándor

Az iskolaigazgató beszédében mondott köszönetet 

– A mai naptól hivatalosan is kihelyezhetjük a családbarát munkahelyet igazoló táblákat az iskolában. Ez is mutatja, mennyire fontos számunkra a család.

Az igazgatót követően a szülői munkaközösség elnöke mondott köszöntőt, majd ismertette a program részletes menetrendjét. 

 

