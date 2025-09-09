Programok
Ritka fajok Bugacon, kunhalmok Szatymazon és sushi est Szeged
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Bugac
Közélet
A Puszta Kapuja Információs Központ előadótermében
- szeptember 10-én 18 óra: Három helyi érték avagy ritka fajok Bugacon.
Csongrád
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.
Szatymaz
Közélet
A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen
- 17.15 óra: Kurgánok, kunhalmok világa – A tudomány és a művészet határán.
Túra, séta
A Beretzk Péter kilátó parkolójától
- szeptember 12-én 16 óra: Beretzk Péter, a szegedi Fehér-tó kutatója.
- A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.12., 12 óráig. https://www.knp.hu/hu/programok/beretzk-peter-a-szegedi-feher-to-kutatoja-749
Szeged
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- 17 óra: Más gyertyát gyújtva… – Lengyel András 75 éve című kötetének bemutatója.
- 17 óra: Gondolatok egy mérföldkőnél – történelmi események 1939-ben egy lengyel-magyar család esetében – beszélgetés.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- 17 óra: Természet, táj és utcaképek – Széll Mariann fotókiállításának megnyitója.
Az IH Rendezvényközpontban
- 18 óra: Azt képviseljük, amiben hiszünk – Lovas Rozi és Horváth János Antal Szegeden – beszélgetés.
A No Milk Today-ben
- 20 óra: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállításának megnyitója. A kiállítás október 1-éig megtekinthető.
Koncert, buli
A NOVO Square Étteremben
- szeptember 13-án 18 óra: Sushi est a Novotel Szeged teraszán.
DJ-k: Orka, DJ Viktor Kiss, Bellegance & Fraser. Sushi-különlegességek, keleti fogások, welcome drink. Szeged legmenőbb panorámája. Ár: 14.900.- Ft / fő (Az ár tartalmazza az ételeket és egy welcome drinket.) Foglalj asztalt időben, hogy biztosan ott lehess! Cooltixen: https://cooltix.hu/event/68ad85acf29941a7cf1c4d63, 06-30/545-3535, [email protected], vagy a helyszínen.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
- szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
