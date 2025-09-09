szeptember 9., kedd

Ádám névnap

19°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programok

37 perce

Ritka fajok Bugacon, kunhalmok Szatymazon és sushi est Szeged

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban. 

programok
Sushi est a Novotel Szeged teraszán. Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Illusztráció/Shutterstock

Programok

Bugac 

Közélet 

A Puszta Kapuja Információs Központ előadótermében 

  • szeptember 10-én 18 óra: Három helyi érték avagy ritka fajok Bugacon. 

Csongrád 

Kiállítás 

A Művelődési Központ és Városi Galériában 

  • szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása. 

Szatymaz 

Közélet 

A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen 

  • 17.15 óra: Kurgánok, kunhalmok világa – A tudomány és a művészet határán. 

Túra, séta 

A Beretzk Péter kilátó parkolójától 

  • szeptember 12-én 16 óra: Beretzk Péter, a szegedi Fehér-tó kutatója. 
  • A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.12., 12 óráig. https://www.knp.hu/hu/programok/beretzk-peter-a-szegedi-feher-to-kutatoja-749

Szeged 

Közélet 

A Somogyi-könyvtárban 

  • 17 óra: Más gyertyát gyújtva… – Lengyel András 75 éve című kötetének bemutatója. 
  • 17 óra: Gondolatok egy mérföldkőnél – történelmi események 1939-ben egy lengyel-magyar család esetében – beszélgetés. 

A Bálint Sándor Művelődési Házban 

  • 17 óra: Természet, táj és utcaképek – Széll Mariann fotókiállításának megnyitója. 

Az IH Rendezvényközpontban 

  • 18 óra: Azt képviseljük, amiben hiszünk – Lovas Rozi és Horváth János Antal Szegeden – beszélgetés. 

A No Milk Today-ben 

  • 20 óra: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállításának megnyitója. A kiállítás október 1-éig megtekinthető. 

Koncert, buli 

A NOVO Square Étteremben 

  • szeptember 13-án 18 óra: Sushi est a Novotel Szeged teraszán. 

DJ-k: Orka, DJ Viktor Kiss, Bellegance & Fraser. Sushi-különlegességek, keleti fogások, welcome drink. Szeged legmenőbb panorámája. Ár: 14.900.- Ft / fő (Az ár tartalmazza az ételeket és egy welcome drinket.) Foglalj asztalt időben, hogy biztosan ott lehess! Cooltixen: https://cooltix.hu/event/68ad85acf29941a7cf1c4d63, 06-30/545-3535, [email protected], vagy a helyszínen. 

Kiállítás 

A Somogyi-könyvtárban 

  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás. 
  • szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása. 

A REÖK-ben 

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása. 
  • szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás. 

Az Agórában 

  • szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása. 

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás. 

A Fekete Házban 

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből. 
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete. 

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban 

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás. 

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás. 
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu