Ritka fajok Bugacon, kunhalmok Szatymazon és sushi est Szeged

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

Sushi est a Novotel Szeged teraszán. Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Illusztráció/Shutterstock

Programok

Bugac

Közélet

A Puszta Kapuja Információs Központ előadótermében

szeptember 10-én 18 óra: Három helyi érték avagy ritka fajok Bugacon.

Csongrád

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.

Szatymaz

Közélet

A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen

17.15 óra: Kurgánok, kunhalmok világa – A tudomány és a művészet határán.

Túra, séta

A Beretzk Péter kilátó parkolójától

szeptember 12-én 16 óra: Beretzk Péter, a szegedi Fehér-tó kutatója.

A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.12., 12 óráig. https://www.knp.hu/hu/programok/beretzk-peter-a-szegedi-feher-to-kutatoja-749

Szeged

Közélet

A Somogyi-könyvtárban

17 óra: Más gyertyát gyújtva… – Lengyel András 75 éve című kötetének bemutatója.

17 óra: Gondolatok egy mérföldkőnél – történelmi események 1939-ben egy lengyel-magyar család esetében – beszélgetés.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

17 óra: Természet, táj és utcaképek – Széll Mariann fotókiállításának megnyitója.

Az IH Rendezvényközpontban

18 óra: Azt képviseljük, amiben hiszünk – Lovas Rozi és Horváth János Antal Szegeden – beszélgetés.

A No Milk Today-ben

20 óra: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállításának megnyitója. A kiállítás október 1-éig megtekinthető.

Koncert, buli

A NOVO Square Étteremben

szeptember 13-án 18 óra: Sushi est a Novotel Szeged teraszán.

DJ-k: Orka, DJ Viktor Kiss, Bellegance & Fraser. Sushi-különlegességek, keleti fogások, welcome drink. Szeged legmenőbb panorámája. Ár: 14.900.- Ft / fő (Az ár tartalmazza az ételeket és egy welcome drinket.) Foglalj asztalt időben, hogy biztosan ott lehess! Cooltixen: https://cooltix.hu/event/68ad85acf29941a7cf1c4d63, 06-30/545-3535, [email protected], vagy a helyszínen.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.

szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.

szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.

A REÖK-ben

szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.

szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.

Az Agórában

szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.

december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.

állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban