Programok

1 órája

Elkezdődött a suli, szóval már csak egy jó program hiányzik a napodból

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket.
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Programok Csongrád-Csanádban

Bugac

Túra, séta

A Puszta Kapuja Információs Központtól

  • szeptember 6-án 15 óra: Rákosi Vipera Nap Bugacon. Jelentkezni a helyszínen vagy online jegy vásárlása esetén lehet, a jegyet kérjük a programon bemutatni a programfelelősnek.

Császártöltés-Kiscsala

Túra, séta

Az egykori Csala csárda parkolótól

  • szeptember 6-án 17.30 óra: Szarvasbőgés az Őrjegben. Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet, a jegyet kérjük a túravezetőnek a helyszínen bemutatni (max. 30 fő)

Csongrád

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.

Kunpeszér

Túra, séta

A Coop bolt elől

  • szeptember 6-án 9 óra: Kirándulás a Rákosi Vipera Napja alkalmából. A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: online módon, 2025. 09. 05., 12 óráig.

Szeged

Közélet

A Somogyi-könyvtárban

  • 17 óra: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítás-megnyitója. A kiállítás szeptember 30-áig megtekinthető.

A Délvidék Házban

  • szeptember 4-én 18 óra: Gyurkovics Hunor beszélő képei – kiállításmegnyitó.

Kiállítás

Az Agórában

  • szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
  • szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.

A REÖK-ben

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

 

