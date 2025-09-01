Programok
1 órája
Elkezdődött a suli, szóval már csak egy jó program hiányzik a napodból
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok Csongrád-Csanádban
Bugac
Túra, séta
A Puszta Kapuja Információs Központtól
- szeptember 6-án 15 óra: Rákosi Vipera Nap Bugacon. Jelentkezni a helyszínen vagy online jegy vásárlása esetén lehet, a jegyet kérjük a programon bemutatni a programfelelősnek.
Császártöltés-Kiscsala
Túra, séta
Az egykori Csala csárda parkolótól
- szeptember 6-án 17.30 óra: Szarvasbőgés az Őrjegben. Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet, a jegyet kérjük a túravezetőnek a helyszínen bemutatni (max. 30 fő)
Csongrád
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.
Kunpeszér
Túra, séta
A Coop bolt elől
- szeptember 6-án 9 óra: Kirándulás a Rákosi Vipera Napja alkalmából. A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: online módon, 2025. 09. 05., 12 óráig.
Szeged
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- 17 óra: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítás-megnyitója. A kiállítás szeptember 30-áig megtekinthető.
A Délvidék Házban
- szeptember 4-én 18 óra: Gyurkovics Hunor beszélő képei – kiállításmegnyitó.
Kiállítás
Az Agórában
- szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
- szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
