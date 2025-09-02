Programok
Fantasztikus programok sokasága várja kedden is
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok Csongrád-Csanádban
Csongrád
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.
Izsák
Túra, séta
A Kolon-tavi Fürkésző Oktatóközpontban
- szeptember 7-én 16 óra: Megnyitja kapuit a Kolon-tavi Fürkésző.
- Kapcsolat: Morvai Edina, [email protected], 06-70/372-7274.
Szeged
Mozi
A Megálló Közösségi Házban
- 21 óra: Megálló Kertmozi: Mackótestvér (2003.)
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- 16 óra: Kvartett – kiállításmegnyitó. A kiállítás szeptember 29-éig megtekinthető.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
- szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
